Uomini e Donne, puntata 19 aprile 2024 in diretta live dalle 14.45 minuto per minuto: anticipazioni trono over e classico

Oggi, venerdì 19 aprile 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Ida Platano e Daniele Paudice.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Il tronista Daniele si è riavvicinato a Valery dopo la decisione della ragazza di abbandonare lo studio ed eliminarsi. Intanto Mario, dopo l’ennesima uscita dal programma e un’altra discussione con Ida, confessa di essersi innamorato della tronista. Tina critica le parole del corteggiatore, bollandole come falsità.

Uomini e Donne, Anticipazioni 19 aprile 2024

In base alle prossime anticipazioni di Uomini e Donne, nemmeno il tempo di dichiararsi innamorato e Mario finisce nuovamente al centro di un’altra segnalazione. L’uomo sarebbe stato visto uscire da un B&B insieme ad una donna, nei giorni precedenti. In studio, Mario si è difeso dalle accuse, contattando telefonicamente il barbiere del negozio nel quale lui sarebbe andato proprio in quel preciso giorno. Il barbiere ha confermato le parole di Mario. Nonostante ciò, Tina ha attaccato Mario, dicendogli apertamente di non credergli per nulla. Ida, invece, ha dato fiducia a Mario e al barbiere contattato dal corteggiatore.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity. Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione