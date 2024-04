Oggi, martedì 9 aprile 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha ricevuto una nuova segnalazione riguardante Mario che, sabato scorso, sarebbe stato visto uscire da un B&B insieme ad una donna. In studio, Mario si è difeso dalle accuse, contattando telefonicamente il barbiere del negozio nel quale lui sarebbe andato quel preciso giorno. Il barbiere ha confermato la versione di Mario. Nonostante ciò, Tina Cipollari ha attaccato Mario, dicendogli apertamente di non credergli. Ida, invece, ha creduto sia a Mario che al barbiere contattato dal corteggiatore.

Pierpaolo, invece, durante un ballo, le ha manifestato la volontà di lasciare il programma, aggiungendo che sarà disposto a tornare solamente se lei lo andrà a riprendere. Alla fine della discussione, Ida ha lasciato lo studio. Mario voleva andare da lei ma Ida non ha voluto vederlo.

Daniele, invece, ha portato in esterna Gaia e Marika. Gaia ha dichiarato di avere la sensazione di non piacere molto al tronista.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Marcello e Jessica, al centro studio, hanno discusso per molto tempo, non decidendo, però, se continuare la conoscenza oppure no.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.