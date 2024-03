Uomini e Donne, la puntata di lunedì 18 marzo 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 18 marzo 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Brando Ephrikian, Ida Platano e il nuovo tronista Daniele.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Venerdì, Brando ha ufficializzato “nella prossima puntata sceglierò se mi sarò data la possibilità di scegliere”. Abbiamo conosciuto Daniele, il nuovo tronista. Ha 33 anni ed è napoletano, è appena tornato da New York dove ha vissuto gli ultimi sei anni della sua vita.

Ida intanto è uscita con il corteggiatore Daniele. Racconta di stare molto bene quando è con lui, ma non tutto va per il verso giusto durante un ballo in studio. Ida esce in lacrime, viene ripresa dalle telecamere e Daniele rivela “Le ho detto cosa spero per lei, penso che abbia capito il messaggio” (poco prima lei aveva affermato di non voler eliminare l’uomo, nonostante la giovane età di lui)

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 18 marzo 2024

Nell’appuntamento in onda oggi pomeriggio, vedremo cosa accadrà nel trono di Brando. Nello scorso appuntamento il tronista ha preso la decisione ufficiale, la scelta. Oggi quindi dovremmo vedere chi sarà tra Beatriz e Raffaella, la donna che potrebbe essere la donna della sua vita.

