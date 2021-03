Quarta Serata di Sanremo 2021 questa sera, venerdì 5 marzo, dalle 20.45 circa su, ovviamente, Rai 1. Menu ricco, come sempre al venerdì tanto più che quest’anno i cantanti in gara sono 26, cui si aggiungono nell’access prime time i 4 finalisti delle Nuove Proposte che per le 21.30 dovrebbero avere un vincitore. Assegnati stasera anche i premi della critica Mia Martini e Sala Stampa Lucio Dalla a Big e Nuove Proposte di Sanremo 2021.

Ma prima dei premi veniamo alla gara, anzi agli ospiti, insomma al resto. Co-conduttrice con Amadeus Barbara Palombelli, che il direttore artistico ha voluto per la sua popolarità e per la quantità di ore quotidiane di tv (4,5 su due canali più un prime time settimanale, monte orario sulla quale la Palombelli sollecita il Guinness World Record) e che leggerà una lettera rivolta alle donne e alle ragazze che muove dalla sua autobiografia ma anche dalle donne del Festival e dalla storia di Sanremo (personalmente ricordo ancora la sua lettera a Sarah Scazzi a Quarto Grado di una decina di anni fa).

Messaggi anche da altre ospiti presenti stasera: Alessandra Amoroso e Matilde Gioli si esibiranno insieme a sostegno dei Lavoratori dello Spettacolo (ieri evocati anche dal bel momento realizzato per la cover de Lo Stato Sociale) e si riforma sul palco dell’Ariston anche la coppia Amoroso – Marrone. Emma peraltro è stata anche nel quadro di ieri di Achille Lauro.

A proposito di Lauro, stasera quadro punk con Boss Doms e Fiorello.

Ma c’è anche una gara, corposa, con 26 Big che si esibiscono sui propri pezzi per la prima volta tutti insieme: le 2.30 sono dietro l’angolo, con le classifiche date fuori copertura Auditel. E stasera non dovrebbe esserci il calcio, ‘solo’ Fratelli di Crozza (che da un anno fa un one man show comico da solo, come ha ricordato qualcuno su Twitter) e Propaganda Live, che anche ieri sera ha offerto parte della sua band a Sanremo nell’esibizione Cover di Max Gazzè con Daniele Silvestri (su Amandoti dei CCCP, da rivedere) e che farebbe bene a prestare due sagome all’Ariston.

Di seguito l’ordine di uscita dei Cantanti della Quarta Serata di Sanremo 2021: