La classifica di Sanremo 2021 si saprà soltanto sabato 6 marzo, mentre domenica è tradizionalmente il giorno in cui si spulciano i tabulati delle varie Giurie per capire chi e cosa ha più ‘influenzato’ la classifica finale, il podio e ovviamente il vincitore. Intanto quest’anno cambia leggermente la modalità di presentazione delle Classifiche: ogni sera, infatti, sarà presentata la Classifica Parziale elaborata sui dati raccolti nel corso della serata (e quindi legata a una sola particolare giuria nel caso dei BIG); a partire dalla seconda serata, però, oltre alla classifica parziale dei 13 brani presentati non ci sarà la classifica complessiva di tutti i 26 brani ma solo un suo ‘estratto’, una Top Ten che darà ai telespettatori (ancora all’ascolto) solo le prime 10 posizioni dei 26 i brani in gara. Il resto sarà poi consultabile (ci auguriamo) online.

Sanremo 2021, Classifica Prima Serata – Martedì 2 marzo

Si presentano le prime 13 canzoni, delle 26 in gara. Vota la sola Giuria Demoscopica. A fine puntata si mostra la classifica delle 13 canzoni.

Classifica Seconda Serata – Mercoledì 3 marzo

Si presentano le altre 13 canzoni dei Big in gara: anche questa volta vota la sola Giuria Demoscopica. A fine puntata si presenta la classifica delle 13 canzoni di serata e la Top Ten che risulta dalla combinazione delle classifiche delle prime due serate.

Classifica Terza Serata – Giovedì 4 marzo

Serata Cover per i Campioni in gara, molti dei quali – se non tutti – in duetto e con esibizioni speciali. Le Cover vengono votate solo da Orchestra e Coristi di Sanremo 2021 e a fine serata sarà presentata la classifica complessiva delle 26 cover. Il voto delle cover fa media con quello espresso dalla Giuria Demoscopica sulle Canzoni in gara nelle prime due serate, ma ai telespettatori viene mostrata solo la Top Ten risultante dalle medie delle prime tre serate.

Classifica Quarta Serata – Venerdì 5 marzo

Per la prima volta il pubblico a casa può ascoltare tutte e 26 le canzoni in gara. Votano solo i giornalisti accreditati. A fine serata si mostra la classifica della serata e solo la Top Ten ottenuta con la media delle percentuali di voto delle quattro serate finora svolte.

Sanremo 2021, Classifica Finale – Sabato 6 Marzo

Vengono eseguite di nuovo tutte e 26 le canzoni dei Big, votate questa volta solo dal pubblico a casa tramite Televoto. Al termine delle esibizioni Classifica finale ottenuta dalla media del voto di serata con quello delle altre serate, con posizioni esplicite dalla 26esima alla quarta. Le tre canzoni più votate, risultanti dalle medie delle percentuali di voto raccolte nelle serate precedenti e in quella finale, compongono il podio e vengono sottoposta a nuova votazione, questa volta mista e da zero: per questa ragione non si mostra l’ordine, sia pur parziale, delle tre canzoni più votate.

Per decretare il vincitore di Sanremo 2021 si apre quindi una votazione mista che coinvolge la Giuria Demoscopica (con peso del 33% del totale), la Giuria della Sala Stampa (con un peso del 33%) e il Televoto (con un peso del 34% del voto).

La canzone più votata vince Sanremo 2021: e sarà a questo punto interessante vedere i comportamenti di voto in funzione del podio.