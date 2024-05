Oggi, venerdì 24 maggio 2024, andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, l’ex tronista Ida Platano e Daniele Paudice che ieri ha fatto la sua scelta.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri abbiamo visto la scelta di Daniele Paudice. Il tronista prima di prendere la sua decisione ha trascorso una giornata in una villa insieme a Marika e Gaia condividendo tempi equi con l’una e con l’altra corteggiatrice. Al termine, in studio è stata presa la decisione. Gaia è la scelta di Daniele, il tronista (molto emozionato) : “Sei stata la prima che è scesa per me. Ti sei esposta subito e messa in gioco nonostante la tua vita che non è semplice. mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso e se ho fatto un percorso in un certo modo è grazie a te. A volte mi hai spaventato, quando hai iniziato a fare la pesante io stavo per allontanarmi. Da qua uscirò con la persona che io ho voglia di conoscere. Mi spiace, ma tu sei la mia scelta“.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 24 maggio 2024

Tempo di scelte anche nell’ultima puntata. Tra queste registriamo quella di Cristiano e Asmaa che sono pronti per prendere una decisione importante riguardo la loro frequentazione.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione