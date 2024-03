Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 13 marzo 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, mercoledì 13 marzo 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Brando Ephrikian e Ida Platano.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, Tina ha rivelato di non essere convinta dell’attrazione di Tiziana per Angelo. Anche Gianni Sperti, fondamentalmente, è d’accordo: “Dopo un mese, ci aspettavamo altre parole”.

Per il trono classico, dopo il ballo, Brando prende la parola perché vuole dire una cosa a Beatriz: “Fatti un esame di coscienza. La tua cattiveria mi sta facendo scendere le fette di prosciutto che ho negli occhi”.

Tinì Cansino ha notato l’interesse di Sabrina nei confronti di Marcello e la invita a provarci con lui. Sabrina non smentisce del tutto la curiosità per l’uomo e Francesco, ovviamente, non gradisce. Secondo Francesco, Sabrina non ha voluto vivere il presente, perché troppo condizionata dal passato e dal futuro.

Mario si siede al centro studio davanti a Sara e Monika. Con Monika, le cose non vanno molto bene al punto che Monika ha lasciato il numero ad Ernesto. Mario è tutt’altro che disperato anzi praticamente dichiara che, con entrambe, non è ancora scattato nulla.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 13 marzo 2024

Ida Platano, invece, ha fatto recapitare un biglietto a Mario dopo che quest’ultimo, aveva lasciato lo studio. Ida è uscita in esterna con Daniele e con Pierpaolo.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione.