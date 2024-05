Uomini e Donne, la puntata di lunedì 13 maggio 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 13 maggio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Ida Platano e Daniele Paudice.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nuovo scontro fra Tina e Tiziana. L’opinionista nell’ultima puntata trasmessa venerdì è tornata all’attacco della dama portando lo smartphone e mostrando le foto sexy di Tiziana. La donna ha frequentato anche il cavalierie Fabio, ma lui vorrebbe continuare a frequentare sia Tiziana che Jasna. Tiziana non è dello stesso avviso: “Sento che tu sei troppo centrato su te stesso. Mi sono trovata a disagio”. Tina: “L’ennesima scusa per liquidare un uomo… Tu hai una persona fuori”.

Ernesto, con un look sobrio, viene chiamato al centro studio insieme ad Elisa. Barbara, anche in questa puntata, ha qualcosa da dire su Ernesto e lo accusa di fare allusioni su di lei sui social e lui le risponde: “Io non ti penso proprio”. Barbara poi avverte Elisa sulle presunte intenzioni di Ernesto, lei non le dà retta (anzi si scontrano pure). Interviene Marianna, anche lei ex dama di Ernesto, in difesa di Barbara, contro Elisa: “Preparati!”.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 13 maggio 2024

Nel trono over, Gemma è uscita con Pietro, l’ultimo cavaliere che ha conosciuto. Nel trono classico Pierpaolo, unico corteggiatore di Ida rimasto dopo l’eliminazione di Mario, si è arrabbiato con Ida, accusandola di aver rallentato la loro conoscenza per concentrarsi maggiormente sulla segnalazione riguardante Mario.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione