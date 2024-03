Uomini e Donne, la puntata di venerdì 15 marzo 2024: anticipazioni sul trono classico e over, diretta live, minuto per minuto, dalle 14.45

Oggi, venerdì 15 marzo 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Brando Ephrikian e Ida Platano.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo.

Appuntamento alle 14.45 circa per seguire insieme a noi, minuto per minuto, la nuova puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda giovedì 14 marzo, Barbara ha conosciuto un nuovo pretendente per lei ma lo ha salutato, non interessata ad una possibile frequentazione. Tiziana è finita al centro delle critiche di Gianni e Tina perché non sente un trasporto per il cavaliere che sta vedendo.

Uomini e Donne, Anticipazioni 15 marzo 2024

In base alle anticipazioni, verrà presentato il nuovo tronista, Daniele. Inoltre Brando scoprirà che nessuna delle due corteggiatrici sono presenti in studio. Sia Beatriz che Raffaella hanno scelto di non partecipare alle registrazioni della puntata. Poi il tronista ha aggiunto di aver preso la decisione su chi scegliere e che lo farà la prossima volta.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale, con il consueto liveblogging, sempre dalle ore 14:45.