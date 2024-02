Marco Gherardi: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, in onda oggi pomeriggio, mercoledì 21 febbraio 2024, un nuovo corteggiatore è sceso dalle scale per approfondire la conoscenza con Ida Platano. Si tratta di Marco Gherardi.

Conosciamolo meglio:

Chi è Marco Gherardi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Marco ha 39 anni è proprietario di un ristorante a Firenze, è cuoco (“Sei una bellissima donna ma hai una vena di sensibilità che mi ha spinto a volerti conoscere. Sei sicuramente forte, indipendente, determinata ma, allo stesso tempo, sensibile. Sono curioso di conoscerti se me ne dai la possibilità”).

Il suo profilo Instagram, @marcoghera, ad oggi, conta oltre 1800 followers.

Sfogliando i suoi social, possiamo scorgere le sue passioni: oltre alla cura del corpo e alla forma fisica, l’uomo ama i viaggi, lo sport, le gira in barca con gli amici, le uscite serali, il mare. Ha anche dei pelosetti a quattro zampe. Figurano anche delle foto insieme a personaggi famosi come Max Laudadio, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo. Nel 2019, ha preso parte ad un dating show tv per cercare l’anima gemella, ‘Primo appuntamento’, andato in onda sulle frequenze di Real Time.

Ha un fratello ed è legatissimo alla mamma. E’ diplomato al liceo scientifico.

Uomini e Donne: come si partecipa ai casting del trono over

Bisogna semplicemente andare sul sito di Wittytv.it e compilare il form (Qui) in tutte le sue parti, allegando una foto e accettando l’informativa privacy.