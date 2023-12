Daniele Malaspina: chi è il nuovo corteggiatore di Asmaa Fares di Uomini e Donne

Oggi, nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, un nuovo corteggiatore è sceso dalle scale per approfondire la conoscenza di Asmaa Fares. La dama, nelle scorse registrazione, ha interrotto bruscamente la storia con Mattia Perfigli. L’uomo ha lasciato lo studio perché già coinvolto sentimentalmente dalla donna.

La new entry, all’interno del dating show di Canale 5, invece, si chiama Daniele Malaspina (Qui, il video di presentazione).

Conosciamolo meglio:

Chi è Daniele Malaspina di Uomini e Donne? Età, Instagram lavoro

Daniele ha 36 anni ed arriva da Caltagirone in provincia di Catania. Nella vita ha un’attività commerciale nel settore dell’abbigliamento e degli accessori di moda. A breve, conseguirà l’abilitazione come insegnante di scienze motorie. Si definisce una persona dinamica, simpatica e solare. Ama viaggiare. Non è mai stato sposato e non ha figli “anche se mi piacerebbe averne uno”.

Il suo profilo Instagram @daniele_malaspina, ad oggi, conta 1503 followers.

“Ti ho notato, è impossibile non notarti. Ho deciso di farmi avanti, conoscere, di te, l’altra parte che mi manca”.

Per uscire con lui, Asmaa ha deciso di non tenere l’altro corteggiatore, Simone (“Non riesco a fare due cose nello stesso momento”). Non sappiamo, ad oggi, se la frequentazione è proseguita o proseguirà anche dopo le festività natalizie. Non resta che guardare i prossimi appuntamenti con il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Le altre schede delle Dame e dei Cavalieri di Uomini e Donne

Roberta Di Padua, Gianluca Totò, Alessandro Rausa, Alessandro Vicinanza, Antonio Commendatore, Mario Cusitore, David Mesa, Marco Viola, Claudia Lenti, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Marcello Messina, Cristina Tenuta, Marco Spagna, Aurora Tropea, Arturo Lucente, Alessio Pili Stella, Jasna Amodei, Marco Antonio Alessio, Emanuela Malavisi, Manuela P., Gemma Galgani, Federico Castello, Maria Teresa Paniccia, Mattia Perfigli, Asmaa Fares, Mario Ioime, Tiziana Riccardi, Donatella De Giorgio, Silvio Venturato, Angelica Margari.