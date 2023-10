La tv che parla di tv: è ormai un classico del sabato pomeriggio di Rai 3 l’appuntamento con Tv Talk, l’approfondimento dedicato ai programmi della tv italiana (e non solo) andati in onda nella settimana che volge al termine. In onda dal 2005, dopo numerosi edizioni al mattino dal 2010 Tv Talk va in onda al pomeriggio, diventando così una colonna portante del palinsesto del day time della terza rete Rai. Il merito va al lavoro di squadra del programma, capitanata da Massimo Bernardini, da sempre pronto a districarsi tra analisi ed ospiti. Volete saperne di più su questa edizione? Proseguite nella lettura!

Tv Talk, puntata oggi

7 ottobre 202

Nella prima puntata (con partenza alle 15:20), ospiti sono Carlo Conti e Pierluigi Diaco. Si parla anche dei cambiamenti della stagione tv appena cominciata: nuovi programmi, linee editoriali rinnovate, conduttori sostituiti. Intervengono anche i giornalisti Francesco Specchia, Maria Volpe, Marta Cagnola, Riccardo Bocca e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Quando riprende Tv Talk?

L’edizione 2023-2024 del programma parte sabato 7 ottobre e terrà compagnia ai telespettatori di Rai 3 per tutta la stagione televisiva.

Tv Talk 2023, orari

Il programma va in onda dalle 15:00 alle 16:30. Non mancano, però, degli spostamenti di orario a seconda delle necessità di palinsesto. La prima puntata della nuova edizione, ad esempio, parte alle 15:20.

Cosa vuol dire Tv Talk?

Il titolo del programma gioca con uno dei generi più presenti sulla tv italiana, ovvero il talk show. E Tv Talk è a tutti gli effetti un talk show, con la differenza rispetto ad altri programmi che ci si occupa esclusivamente di televisione e mass media più in generale.

Ogni settimana, quindi, si commentano i programmi andati in onda, i protagonisti della tv e gli ascolti della settimana. Spazio anche alle analisi effettuate da un gruppo di giovani studenti di Comunicazione, ad interviste agli ospiti in studio o in collegamento e servizi su determinate trasmissioni, anche all’estero. Non mancano i “re-tveet”, un mix dei momenti più significativi della settimana.

Tv Talk è un programma di Massimo Bernardini, Furio Andreotti, Alessandro Clemente, Sebastiano Pucciarelli ed Amabile Stifano, con la collaborazione di Cinzia Bancone.

Tv Talk, conduttore

Dalla prima edizione alla guida del programma c’è Massimo Bernardini, giornalista milanese che prima di iniziare ad occuparsi di tv ha scritto di musica. Ha lavorato per Radiocorriere Tv, Famiglia Cristiana ed Avvenire (di cui è stato anche capo redattore della sezione Spettacoli). Per la tv, ha condotto anche Il Tempo e la Storia e dal 2016 conduce su Rai 5 anche Nessun Dorma, programma dedicato alla musica.

Tv Talk, cast

Ad affiancare Massimo Bernardini ci sono tre presenze fisse: Silvia Motta, esperta di Auditel; Cinzia Bancone, esperta di social media e Sebastiano Pucciarelli, anche autore del programma. A loro si aggiungono degli opinionisti nel corso delle puntate, tra cui Lella Costa, Riccardo Bocca, Giorgio Simonelli, Marta Cagnola, Francesco Specchia, Luca Dondoni e Diego Passoni.

Chi sono gli analisti di Tv Talk?

Una parte dello studio del programma è dedicata a degli analisti, giovani ragazzi e ragazze che durante la settimana guardano i programmi di cui si parlerà in trasmissione per commentarli insieme agli ospiti. Sono studenti e studentesse di Comunicazione, alcuni dei quali sono diventati delle vere colonne del programma, come Nicholas Vitaliano e Antimo Mallardo.

Tv Talk, casting

Il programma è sempre in cerca di nuovi analisti, da alternare a quelli già presenti per avere differenti visioni sul mondo della televisione italiana. Se avete tra i 18 e i 30 anni, potete inviare il vostro curriculum, con foto e video di presentazione di un minuto a castingtvtalk@rai.it.

Dove si registra Tv Talk?

Il programma viene registrato dallo Studio TV3 del Centro di Produzione Rai di via Mecenate, da dove si registra anche Splendida Cornice.

Dove vedere Tv Talk?

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Tv Talk su Facebook, X e Instagram

Il programma è molto attivo sui social network: a questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link la pagina ufficiale di X ed a questo link la pagina ufficiale di Instagram.