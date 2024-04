Fiorello a Tv Talk: “Amadeus al Nove? Scelta di vita. Io non sono mai di un’azienda, sono libero”

Ospite della puntata di oggi, di Tv Talk, in onda alle 15.00 su Rai3, Fiorello ha così commentato le ultime notizie di attualità televisiva su imminente passaggio di Amadeus al Nove che, di fatto, segnerebbe un suo addio definitivo alla Rai dopo tanti anni di onorato servizio:

“Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli…”.

Con la possibilità, sempre più concreta, che l’amico di sempre, e suo compagno d’avventura nelle ultime edizioni di Sanremo, possa lasciare gli schermi della tv di Stato per approdare sul canale del gruppo Warner Bros – Discovery, in questi giorni, sta prendendo sempre più piede un’altra ipotesi, ovvero lo sbarco di Fiorello a Nove come riportato, in primis, da ‘Dagospia’:

“Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima”.

Fiorello ed il gruppo di Viva Rai2 ospiti di Tv Talk di sabato 13 aprile 2024

Nel comunicato stampa di presentazione dell’appuntamento odierno di ‘Tv Talk’, si legge anche che ‘Massimo Bernardini apre con Fiorello e con tutta la sua squadra. Come sta andando questa nuova edizione di “Viva Rai2!”, trasferitasi da via Asiago al Foro Italico? Quali sono le novità di scrittura televisiva in questo show mattutino? E ancora: la lunga carriera di Fiorello, il suo rapporto con i grandi personaggi del piccolo schermo e molto altro. Risponde lo stesso Fiorello, accompagnato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast di “Viva Rai2!”’.

Il mattatore siciliano, a più riprese, all’interno di ‘Viva Rai 2’, ha ironizzato sui rumours attorno ad Amadeus. Realizzando, per esempio, stamattina, un’intervista (con tanto di botta e risposta a distanza), via Whatsapp, a Carlo Conti che ha buone possibilità di diventare il prossimo conduttore del Festival. Oppure, leggendo un improbabile comunicato ufficiale (firmato anche dai direttori del passato come Andrea Fabiano, Fabrizio Del Noce e Stefano Coletta) per svelare la verità sul passaggio di Amadeus “al canale radice quadrata di 81”.

La verità su #Amadeus e il passaggio al canale radice quadrata di 81. @Fiorello svela il mistero a #VivaRai2 pic.twitter.com/IN0EyQk5pt — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 12, 2024