Tutti in tv prima o poi devono cedere lo scettro (tutti tranne naturalmente Maria De Filippi) e anche lui deve cedere a questa regola ferrea del piccolo, grande mondo catodico nazionale. Anche Massimo Bernardini infatti dalla prossima stagione tv non sarà più il conduttore di Tv Talk, il programma che tratta dei meccanismi della nostra televisione e che viene diffuso il sabato pomeriggio su Rai3 da ormai tante stagioni.

Massimo Bernardini ha detto stop

Dal 2005 Massimo Bernardini è conduttore e autore di Tv Talk, dopo essere stato il capo clan de Il grande talk su Sat 2000 e su Rai Educational. Ora il programma è sotto l’egida della direzione intrattenimento day time guidata da Angelo Mellone. Bernardini, come scritto da Dagospia, non sarà più il conduttore del programma. Dalla stagione televisiva 2024-2025 in partenza dal prossimo autunno dunque Tv Talk avrà una nuova conduzione.

La piccola rivoluzione del nuovo Tv Talk

Non solo, il programma, con l’uscita di Bernardini, subirà una piccola rivoluzione. Dopo tutti questi anni e approfittando proprio del cambio di conduzione, sarà totalmente rinnovato, sia nella sua scansione che nei suoi protagonisti. Facce e volti nuovi in arrivo nella prossima serie di Tv Talk. Serie che potrebbe prevedere anche un cambio di rete, conquistando anche la diretta, questo per rendere il programma ancora più vicino all’attualità. Attualmente la trasmissione viene registrata presso gli studi della Rai di Milano il venerdì pomeriggio.

Torniamo però al capitolo conduzione del programma di Rai3. Per ora non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva, anche se l’ipotesi che si sta facendo strada è quella di affidare la nuova vita di Tv Talk ad un volto femminile. Lo ha affermato lo stesso Bernardini sul Corsera. TvBlog ha voluto indagare sui nomi che la Rai sta immaginando per il futuro di questo programma e fra le ipotesi in campo confermiamo quella che è già trapelata dall’X di Giuseppe Candela, ovvero Mia Ceran, da un po’ di tempo ferma e ultimamente spesso ospite di Tv Talk. Fra gli altri nomi in campo quelli di Francesca Fialdini, Giorgia Cardinaletti, ma ci sarebbe pure l’intenzione di andare a pescare nel folto gruppo di giornaliste interne alla tv pubblica.

Un Tv Talk più vicino al telespettatore

Come detto il programma cambierà i connotati, cercando di renderlo un po’ più pop, questo se lo spostamento su Rai1 andrà in porto, anche se la permanenza su Rai3 appare più scontata. Tutto questo potrebbe accadere per abbandonare un pochino quella cifra didascalica e quasi pedagogica che ha avuto per tutti questi anni. Tutto ciò a favore di una narrazione della tv dei nostri giorni più facile, più leggera, più live coi social, con i personaggi protagonisti dei fatti televisivi attivamente presenti negli studi del nuovo Tv Talk. Cercando di creare una specie di arena fatta del pubblico vero fruitore del prodotto televisivo dialogante con i conduttori dei programmi.