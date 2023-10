Tra le novità annunciate in sede di presentazione dei palinsesti Rai c’è anche Macondo. Si tratta di un nuovo programma di Rai Cultura in onda su Rai3 e condotto da Camila Raznovich. Stando a quanto risulta a TvBlog, la prima puntata dello show sull’ambiente andrà in onda sabato 28 ottobre alle ore 20.45. Gli appuntamenti previsti in totale sono quattro, uno ogni settimana. A firmare la trasmissione oltre a Camila Raznovich, sono Cristina Erbetta, Alessandra Ferrari, Alessandra Frigo e Vladimiro Polchi. Capo Progetto Giulia Lanza. Regia Cristian Biondani.

Macondo su Rai3: che programma è

Macondo è il nuovo programma in onda su Rai3 condotto da Camila Raznovich. Al centro di esso ci saranno temi cruciali e attuali come i cambiamenti climatici, lo smaltimento dei rifiuti, la biodiversità, la qualità dell’aria e dell’acqua, la conservazione del paesaggio, la questione del biologico e del chilometro zero, il risparmio energetico e la crisi idrica. D’altronde queste sono le nuove preoccupazioni degli italiani. I più allarmati o, per meglio dire, interessati: i giovani della generazione Z. Macondo vuole portare in prima serata un programma di divulgazione culturale, con un passo leggero, divertente, che abbia l’obiettivo di raccontare il mondo attraverso le lenti del cambiamento climatico.

Macondo: il significato del titolo

Macondo, che dà il titolo alla trasmissione, è la città immaginata dal premio Nobel del 1982 Gabriel Garcìa Marquez nel celebre romanzo Cent’anni di solitudine, dove si narra di un gruppo di famiglie capitanato da José Arcadio Buendía che fugge nella foresta finché, accampato in riva al fiume, in sogno sente il nome di Macondo e lì fonda una città. Macondo è quindi una città dove è possibile sognare una storia diversa, come quella che la famiglia Buendìa percorre lungo un secolo.

Lo studio del programma sarà una terra immaginaria che attraverso la realtà aumentata porterà lo spettatore nelle foreste, negli oceani, tra le montagne e le dune dei deserti.

Luca Mercalli nel cast del programma

Camila Raznovich in ogni puntata intervisterà scienziati, donne e uomini di cultura, personaggi famosi con cui affronta temi specificamente ambientali. Compagno di viaggio di tutte le puntate sarà il climatologo Luca Mercalli. Nel cast fisso anche gli influencer del mondo green Barbascura e Marco Spinelli, che proporranno brevi filmati sui temi del cambiamento climatico.

In studio la band toscana Gaudats Junk Band, che suona grandi successi rock e pop con strumenti fatti di scarti, interamente riciclati. In Macondo ci sarà spazio per un docureality realizzato in 4 puntate sull’avventura di una giovane turista poco green che affronta 5 giorni di vita a impatto zero sulle Dolomiti Bellunesi.