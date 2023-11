C’è un nuovo personaggio che il pubblico di Raiuno sta per conoscere: è il protagonista de Il metodo Fenoglio, la nuova fiction con protagonista Alessio Boni e tratta dalla trilogia di Gianrico Carofiglio che racconta una vicenda epica nella storia del nostro paese con toni intimi e delicati, un viaggio all’interno di una “zona grigia” dove diventa difficile, se non impossibile, distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando va in onda Il metodo Fenoglio?

Raiuno ha deciso di posizionare la fiction nella serata del lunedì, a cominciare dal 27 novembre 2023, alle 21:30.

Il metodo Fenoglio su RaiPlay

Dal 24 novembre, quindi tre giorni prima della messa in onda su Raiuno, su RaiPlay sono stati caricati in anteprima i primi due episodi della serie. Settimana dopo settimana sono caricate anche le altre puntate.

Il metodo Fenoglio, la trama

"Il metodo Fenoglio", prossimamente su Rai 1 #IlMetodoFenoglio, la serie tv tratta dalla trilogia di Gianrico Carofiglio, edita da Einaudi editore, con Alessio Boni nei panni di Pietro Fenoglio, in lotta contro la criminalità organizzata a Bari.Prossimamente in prima visione assoluta su Rai1.#RaiFiction Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Thursday, November 16, 2023

Bari, 1991. Il maresciallo piemontese Pietro Fenoglio (Boni) è uno degli esponenti di spicco del Nucleo Operativo dell’Arma dei Carabinieri. I suoi punti di forza sono l’acuto istinto investigativo e il profondo rispetto per la legge e la verità, anche quando la sua apertura umana nei confronti dei criminali lo porta in diretto conflitto con i superiori.

Durante le sue ultime indagini Fenoglio ha cominciato a nutrire un sospetto che lo sta ossessionando. È convinto che la criminalità locale non sia più composta solo da un manipolo di bande rivali, ma che sia nata una vera e propria mafia barese. Eppure le sue indagini personali non trovano ancora riscontri pratici e vedono l’opposizione del suo superiore, il colonnello Valente.

Nei giorni successivi all’incendio doloso del Teatro Petruzzelli, cuore pulsante della città di Bari, la tensione è alle stelle: agguati, uccisioni e casi di lupara bianca creano un clima di terrore che rende impossibile la vita in città. E Fenoglio non riesce a decifrare le ragioni di quell’esplosione di violenza senza precedenti. Fino a quando non emerge un fatto inatteso e sconvolgente: il figlio di(Marcello Prayer), il boss più potente e spietato del territorio, è stato sequestrato.

Durante le indagini svolte in collaborazione con l’appuntato Pellecchia (Paolo Sassanelli), i cui modi spicci si scontrano con l’atteggiamento legalitario del suo superiore, e guidate dalla scontrosa e carismatica PM Gemma D’Angelo (Giulia Vecchio), Fenoglio vuole vederci chiaro. Scopre che il boss ha pagato un riscatto per riavere suo figlio, ma che il bambino non è mai tornato a casa.

I sospetti di tutti si concentrano su Vito Lopez (Michele Venitucci), ex braccio destro del boss Grimaldi: la fortissima amicizia che li ha legati per anni, è infatti entrata in crisi ed è sfociata in una lotta fratricida e mortale. Ma è davvero Lopez l’artefice della faida oppure è solo un ennesimo capro espiatorio in una guerra criminale senza vincitori né vinti?

La domanda tormenta Fenoglio, mentre sul livido orizzonte delle vicende nazionali si consuma l’attacco di Cosa Nostra al cuore dello Stato con i massacri mafiosi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte. La risposta alla domanda che toglie il sonno a Fenoglio la darà un’indagine diversa da tutte le altre, che porterà a scoprire una verità sorprendente.

Quante puntate Il metodo Fenoglio?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono otto, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno le manda in onda al ritmo di due per volte, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 18 dicembre.

Il metodo Fenoglio, cast

Le foto de Il metodo Fenoglio, la fiction di Raiuno Guarda le altre 7 fotografie → La serie tv vanta un cast di attori molto noti nel mondo delle fiction. A partire da Alessio Boni, interprete del protagonista, ma anche Giulia Bevilacqua, Paolo Sassanelli, Francesco Foti, Bianca Nappi e Giulia Vecchio. Presente anche Francesco Centorame, diventato popolare grazie a Skam Italia e presente anche in “C’è ancora domani”, film di Paola Cortellesi.

Alessio Boni è il Maresciallo Pietro Fenoglio: il protagonista, che dal Piemonte viene trasferito a Bari;

il protagonista, che dal Piemonte viene trasferito a Bari; Paolo Sassanelli è Antonio Pellecchia: appuntato dei carabinieri e braccio destro di Fenoglio;

appuntato dei carabinieri e braccio destro di Fenoglio; Giulia Bevilacqua è Serena Morandi: compagna di Fenoglio, insegnante di Lettere;

compagna di Fenoglio, insegnante di Lettere; Giulia Vecchio è Gemma D’Angelo: il nuovo Pm di Bari;

il nuovo Pm di Bari; Michele Venitucci è Vito Lopez: giovane proveniente dalla piccola borghesia, che manifesta una violenza fuori dal comune;

giovane proveniente dalla piccola borghesia, che manifesta una violenza fuori dal comune; Marcello Prayer è Nicola Grimaldi: il boss più potente di Bari;

il boss più potente di Bari; Bianca Nappi è Tonia Grimaldi: moglie di Nicola;

moglie di Nicola; Francesco Foti è Valente: superiore di Fenoglio;

superiore di Fenoglio; Francesco Centorame è Montemurro: fa parte della squadra di Fenoglio e Pellecchia;

fa parte della squadra di Fenoglio e Pellecchia; Alessandro Carbonara è Grandolfo;

Pio Stellaccio è Savicchio;

Gianpiero Borgia è Cutrone;

Betti Pedrazzi è la Dottoressa Bermond.

Il metodo Fenoglio, regista e sceneggiatori

Il regista della serie è Alessandro Casale, dietro la macchina da presa anche di Un Professore 2. Il soggetto di serie è di Gianrico Carofiglio, Doriana Leondeff e Antonio Leotti, che hanno anche scritto la sceneggiatura con Oliviero Del Papa. A produrre Rai Fiction e Clemart, con la distribuzione di Beta Film ed il contributo della Apulia Film Commission.

Cosa si intende per metodo Fenoglio?

Il titolo della serie si riferisce al modo di approcciarsi ai casi del protagonista, per cui “la pazienza è la nuova rivoluzione”. Fenoglie risolve i suoi casi osservando i dettagli, mettendosi sempre alla prova ed esercitando sempre il dubbio. Inoltre, non ama utilizzare la pistola né le manette.

Il metodo Fenoglio, libro

La serie tv è tratta dal racconto breve “Una mutevole verità” del 2014 e “L’estate fredda” del 2016, entrambi scritti da Gianrico Carofiglio (ed. Einaudi). Esiste un altro libro con protagonista il maresciallo Fenoglio, “La versione di Fenoglio”, uscito nel 2019.

Il metodo Fenoglio è una storia vera?

No, il personaggio di Pietro Fenoglio è stato inventato da Gianrico Carofiglio, ma gli eventi che vengono raccontati nella serie, come l’incendio del Teatro Petruzzelli e gli attacchi allo Stato di Cosa Nostra (con gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte) fanno tristemente parte della Storia del nostro Paese.

Il metodo Fenoglio, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata nel 2022 a Bari, con alcune riprese anche a Mola di Bari.

Dove vedere Il metodo Fenoglio?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il metodo Fenoglio in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.