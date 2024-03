Stasera tutto è possibile è un comedy show di Rai 2, condotto da Stefano De Martino. Anche in questa decima edizione, attori, comici e personaggi del mondo dello spettacolo si metteranno in gioco con una serie di prove.

Stasera tutto è possibile è un programma prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con EndemolShine Italy, scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà. La regia è firmata da Sergio Colabona.

Stasera tutto è possibile 2024: quando inizia, dove vederlo

La decima edizione del programma andrà in onda su Rai 2, ogni lunedì, in prima serata alle ore 21, a partire da lunedì 1° aprile 2024.

Stasera tutto è possibile 2024: puntate, ospiti

Prima puntata, 1° aprile

Il primo appuntamento sarà a tema Dieci!, come il numero delle edizioni del programma e come il numero di maglia di Diego Armando Maradona al Napoli.

Gli ospiti saranno Sergio Friscia, Marta Filippi, Rocío Muñoz Morales ed Enzo Miccio. Vincenzo De Lucia, in questa prima puntata, si calerà nei panni di Barbara D’Urso.

Stasera tutto è possibile 2024: quante puntate sono?

La decima edizione del programma sarà composta da otto puntate.

Stasera tutto è possibile 2024: ospiti fissi

Al fianco di Stefano De Martino, ci saranno i confermati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e le new-entry Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, entrambi ospiti in tre occasioni durante la scorsa edizione.

Confermato anche Vincenzo De Lucia che proporrà anche in quest’edizione le sue imitazioni.

Stasera tutto è possibile 2024: giochi

Tra i giochi confermati in quest’edizione, rivedremo l’iconica Stanza Inclinata, gioco nel quale i concorrenti devono improvvisare sketch in una stanza con il pavimento inclinato di 22,5°, Segui il labiale, gioco nel quale un vip deve capire la frase che sta pronunciando un altro vip, e Rumori di mimo, gioco nel quale due vip legati uno all’altro devono mimare con la bocca rumori di oggetti per farli indovinare ad altri due vip.

Tra le novità, invece, ci sarà il gioco Dammi due mani, dove due vip verranno chiamati a preparare una ricetta, mettendoci uno la faccia e l’altro solo le mani (e invertendosi poi i ruoli), con l’aiuto del conduttore che presterà la voce.

Stasera tutto è possibile 2024: dove lo fanno

Il programma viene registrato all’Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli.

Stasera tutto è possibile 2024: pubblico

Per partecipare come pubblico al programma, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: step@rai.it.

Stasera tutto è possibile su RaiPlay: streaming

Il varietà, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone.

Sempre su RaiPlay, è possibile anche rivedere o recuperare le puntate.