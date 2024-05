Diciamolo con una canzone: Esta Noche Sólo Cantan Para Mí

No me viene a la memoria cuándo pudo ser peor…No me mires, déjalo, necesito una razón…Así es mi vida hoy por hoy, casi casi lo mejor…Esta noche solo cantan para mí!

Cómo cambia todo de color

Lo que era bello ayer hoy es tan feo

Cómo son las modas y el fervor

Del electro al disco y del disco al northern soul

Hay que ver cómo mi amor se desvanece en el colchón

No me viene a la memoria cuándo pudo ser peor

No me mires, déjalo, necesito una razón

Un prodigio, un analgésico, una voz

¡Sí!

Esta noche Blossom canta para mí

Y me lleva de la mano hasta París

Desde Verve hasta Fontana y Daffodil

Esta noche Blossom canta para mí

Esta noche Nina canta para mí

Y hace que por un momento sea feliz

Desde Colpix hasta Phillips sin dormir

Esta noche Nina canta para mí

Como una cerveza sin alcohol

No está mal, pero requiere empeño

Como el tan del autobronceador

Se parece al verdadero, pero no

Así es mi vida hoy por hoy, casi casi lo mejor

Pero siempre es casi casi, nunca llega a lo mejor

No me mires, déjalo, necesito una razón

Un portento, un ansiolítico, una voz

¡Sí!

Esta noche Blossom canta para mí

Y me lleva de la mano hasta París

Desde Verve hasta Fontana y Daffodil

Esta noche Blossom canta para mí

Esta noche Nina canta para mí

Y hace que por un momento sea feliz

Desde Colpix hasta Phillips sin dormir

Esta noche Nina canta para mí

Y me hace ser fuerte durante las noches de invierno

Y me dan calor

Y electricidad

Y resolución

Ahora puedo enfrentarme a esta ansiedad

Que me empuja al mar

Que me quita el sol

Que me hiere y me mata

Y me hace pensar que todo acabó

Que esto es el final

Y que muere por verme llorar

Sé que muere por verme llorar

Y no quiero volver a llorar

¡Sí!

Esta noche Blossom canta para mí

Esta noche Nina canta para mí

Esta noche Kirsty canta para mí

¡Esta noche solo cantan para mí!

Esta noche Karen canta para mí

Esta noche Dusty canta para mí

Esta noche Astrud canta para mí

Esta noche solo cantan para mí

Di: Guillermo Vilella Falgueras

Esta Noche Sólo Cantan Para Mí (La Casa Azul)