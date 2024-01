Dal romanzo capolavoro di Elsa Morante del 1974 agli schermi di Raiuno: La Storia è l’importante miniserie con cui l’ammiraglia della Rai inaugura il 2024 delle fiction. Già adattato per la tv nel 1986 con la regia di Luigi Comencini, il racconto torna in tv con una nuova trasposizione ed un cast di tutto rispetto. Volete saperne di più su questo nuovo adattamento de La Storia? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

La Storia Rai 1, quando va in onda?

Raiuno ha deciso di posizionare la miniserie al lunedì sera, a cominciare dall’8 gennaio 2024. Dal 6 gennaio, però, il primo episodio è in esclusiva streaming su RaiPlay. Sempre dall’8 gennaio, subito dopo la messa in onda della prima puntata, sulla piattaforma è disponibile il boxset con tutti gli episodi.

La Storia Rai 1, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono otto, ciascuna della durata di circa cinquanta minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per quattro prime serate, il lunedì sera. L’ultima puntata va in onda il 29 gennaio.

La Storia Rai 1, la trama

La Storia, le foto della miniserie di Raiuno Guarda le altre 41 fotografie → Roma, quartiere San Lorenzo. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, Ida Ramundo (Jasmine Trinca), maestra elementare rimasta vedova con un figlio adolescente di nome Nino (Francesco Zenga), decide di tenere nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione. Un giorno, rientrando a casa, viene violentata da un soldato dell’esercito tedesco, un ragazzino ubriaco di nome Gunther (Lukas Zumbrock).

Dopo lo sgomento, l’angoscia e la vergogna, scopre di essere incinta. Mentre Nino trascorre l’estate al campeggio degli Avanguardisti, Ida partorisce in segreto Giuseppe, un bambino prematuro, piccolo e quieto, con gli stessi occhioni azzurri del padre, quel soldato ragazzino tedesco già morto in Africa.

Quando Nino torna a casa e scopre il fratellino, lo accetta di slancio e se ne innamora. Lo soprannominerà Useppe (Christian Liberti). La piccola famiglia viene stravolta dagli eventi della guerra: prima Nino, fascista convinto, decide di partire per il fronte contro il parere di Ida, lasciandola sola con Useppe; poi, nel bombardamento di San Lorenzo del luglio 1943, la loro casa viene distrutta, Ida perde tutto ed è costretta a sfollare a Pietralata. Da quel momento, ogni giorno diventerà una lotta per la propria sopravvivenza e per quella del suo bambino.

Intanto, Useppe (Mattia Basciani) cresce, aspettando i ritorni di suo fratello, al quale è legato da un amore inossidabile, mentre una vitalità a tratti disperata spinge Nino verso la lotta armata di Resistenza, verso l’amore, verso i compagni, pieno di desideri; più soldi, più affari, più avventura. Dopo la guerra si darà al contrabbando, prima di sigarette e poi in quello delle armi. Vuole una vita migliore per sé, per Ida e per Useppe.

La Storia Rai 1, cast

Jasmine Trinca è Ida Ramundo, la protagonista, insegnante d’italiano;

Francesco Zenga è Nino, figlio di Ida;

Christian Liberti e Mattia Basciani sono Giuseppe, detto “Useppe”, figlio di Ida;

Valerio Mastandrea è Remo, titolare di un’osteria nel quartiere in cui vive Ida e che accoglie lei e gli altri abitanti della zona nella sua cantina quando suona l’allarme dei bombardamenti;

Elio Germano è Giuseppe Cucchiarelli, detto “Eppetondo”, marmista che si rifugia a Pietralata e diventa amico di Ida;

Lorenzo Zurzolo è Carlo Vivaldi, anarchico nonviolento di Mantova, il cui vero nome è Davide Segre;

Lukas Zumbrock è Gunther, soldato tedesco che violenta Ida;

Giselda Volodi è Vilma, donna del ghetto che cerca di mettere in guardia gli altri ebrei dai rischi che stanno per correre;

Vincenzo Nemolato è Domenico, capofamiglia dei Mille, che Ida incontra a Pietralata;

Carmen Pommella è la Sora Mercedes, matrona dei Mille;

Flora Gigliosetto è Carulina, soprannominata “Ulì”, componente dei Mille, ha quindici anni ed è madre di due gemelle;

Vincenzo Antonucci è Salvatore, componente dei Mille;

Anna De Stefano è Rosa, componente dei Mille;

Rosaria Langellotto è Serafina, componente dei Mille;

Arcangelo Iannace è Giuseppe Primo, componente dei Mille;

Antonella Attili è Filomena Marrocco, sarta che con la famiglia affitta una casa del suo appartamento al Testaccio a Ida;

Enzo Casertano è Tommaso Marrocco, portantino dedito al bere;

Ludovica Francesconi è Annita, sposina di Giovannino, figlio di Filomena e Tommaso, disperso in Russia;

Asia Argento è Santina, prostituta che va a casa Marrocco a leggere i tarocchi;

Josafat Vagni è Nello, magnaccia violento e possessivo di Santina;

Romana Maggiora Vergano è Patrizia, fidanzata di Nino;

Anna Ferruzzo è la signora Di Segni, donna scettica nei confronti delle profezie di Vilma, Ida la rivede alla stazione Tiburtina in cerca della sua famiglia dopo il rastrellamento del 16 ottobre 1943.

La Storia Rai 1, regista e sceneggiatori

Il compito di riportare in tv il romanzo di Elsa Morante è andato a Francesca Archibugi, già regista, per la Rai, della serie Romanzo Famigliare. “Come mettersi al servizio di un’idea tanto semplice quanto gigantesca? Con tutta l’umiltà e la fedeltà possibili”, ha detto a proposito del suo lavoro. “Attenzione spasmodica alla distribuzione dei ruoli, alla scelta degli attori e delle attrici, dei cani e dei bambini, delle case, delle piazze, delle scarpe e delle ciabatte. Immagini. Voci. Luci. Suoni. Il lavoro di regìa è una sequenza infinita di scelte macro e microscopiche, grandi impostazioni e minimi dettagli”.

La sceneggiatura, invece, è stata affidata a Francesco Piccolo (L’Amica Geniale), Giulia Calenda (“C’è ancora domani”, nipote di Luigi Comencini, regista dello sceneggiato del 1986) e Ilaria Macchia (Petra), a cui si aggiunge anche la stessa Archibugi. La produzione, invece, è di Roberto Sessa per Picomedia, in collaborazione con Rai Fiction e con Thalie Images.

La Storia Rai 1, dov’è stato girato?

Le riprese della miniserie sono avvenute nel 2022 principalmente a Roma e a Tivoli, ma anche a Napoli ed Anagni. In particolare, per la scena del bombardamento di San Lorenzo che si vede nel secondo episodio, la produzione ha presoun lotto di terra vicino Roma ed ha ricostruito il quartiere.

La Storia Rai 1, trailer

Ecco il trailer de La Storia:

La Storia Rai 1, musica

La colonna sonora della fiction è a cura di Battista Lena.

La Storia, il libro di Elsa Morante

La miniserie è tratta dall’omonimo libro di Elsa Morante, uscito nel 1974 per volere dell’autrice subito in edizione economica, edito da Einaudi. Il libro ai tempi ricevette numerose stroncature, tra quella di Pierpaolo Pasolini. Nonostante questo, il romanzo vendette subito numerosissime copie, diventando uno dei libri più letti di Morante.

La Storia, lo sceneggiato con Claudia Cardinale

Nel 1986 la Rai realizzò uno sceneggiato in tre puntate tratto dal romanzo, con Claudia Cardinale nei panni della protagonista e Fiorenzo Fiorentini in quelli di Giuseppe Cucchiarelli. La miniserie si può trovare in streaming su RaiPlay.

La Storia su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere La Storia in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone; dall’8 gennaio la miniserie è disponibile in boxset. A questo link la pagina ufficiale della miniserie.