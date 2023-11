Elf Me, la magia del Natale quest’anno parla italiano: trama, cast e commento del film Prime Video

Il film di Natale 2023 è in streaming su Prime Video. Per immergersi al meglio nel clima natalizio è disponibile la commedia fantastica tutta italiana Elf Me con Lillo nei panni di un elfo costruttore anticonvenzionale, Claudio Santamaria in quelli di un perfido giocattolaio, Anna Foglietta nella mamma di Elia (Federico Ielapi) e Caterina Guzzanti in quelli di un elfo. Una favola che farà divertire e sognare i più piccoli ma capace di appassionare anche gli adulti. Il produttore e sceneggiatore Gabriele Mainetti (Lo Chiamavano Jeeg Roobot) si è occupato anche della supervisione delle musiche e degli effetti speciali. Nel film c’è una una nuova versione di Christmas (Baby Please Come Home) cantata da Annalisa. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Elf Me il film di Natale di Prime Video.

Elf Me, la trama

Al Polo Nord nella sede di Babbo Natale, i diversi elfi possono presentare le loro idee al grande capo. Non tutte però possono essere accettate diventando regali per i bambini. Come le tante idee di Trip, un elfo costruttore che ha idee anticonvenzionali ma spesso poco realizzabili. Cercando di far conoscere ai bambini una delle sue idee, Trip si ritrova sulla terra dove incontra Elia, un bambino vittima dei bulli e che nasconde agli altri la sua dislessia che lo fa scrivere e leggere con difficoltà. La mamma di Elia fa la giocattolaia, è ancorata alla tradizione ed è decisa a non cedere all’ultima novità di uno spietato imprenditore che ha già mandato falliti gran parte dei negozi del paese. La magia dell’elfo Trip sembra poter aiutare sia Elia che sua mamma ma il perfido Ciocca metterà loro i bastoni tra le ruote.

Nel corso della presentazione del film tutti i presenti hanno sottolineato l’eccezionalità di un prodotto italiano che non ha nulla da invidiare ai film di Natale che arrivano dagli Stati Uniti. Elf Me, fin dal titolo, è infatti un film che con il giusto doppiaggio si adatta a un po’ tutti i paesi del mondo, è una classica favola natalizia capace di far sognare e divertire il pubblico di tutte le età. Al tempo stesso, come nella migliore tradizione del genere, è arricchito di messaggi importanti, capaci di far breccia con semplicità nella mente di chi guarda.

Elf Me, le immagini del film di Natale di Prime Video

Si parla di dislessia, resa evidente in modo visivamente semplice e coinvolgente, di bullismo, di ambiente, di sostenibilità Il tutto nella cornice di una commedia fantastica ma che sa anche essere corrosiva, con un elf anticonformista e scorretto. Il film funziona, diverte e soprattutto restituisce a pieno il senso di favola tipica delle pellicole di questo tipo. Elf Me ha tutte le carte in regola per essere un classico delle feste. Naturalmente è perfetto per chi cerca questa tipologia di film e di intrattenimento.

Il cast

Il film Elf Me nasce da un’idea di Gabriele Mainetti e Giovanni Gualdoni che hanno sottoposto poi il progetto a Lucky Red, portando come collaboratori della sceneggiatura anche Leonardo Ortolani e Marcello Cavalli: la regia è del duo Younuts. Il protagonista è Lillo, volto molto amato dal pubblico di Prime Video, affiancato da Federico Ielapi, Claudio Santamaria, Caterina Guzzanti, Anna Foglietta e con un cameo anche di Giorgio Pasotti e di Fabio Rovazzi.

Lillo è Trip

Anna Foglietta è Ivana, la mamma amorevole

Federico Ielapi è Elia

Claudio Santamaria è Ciocca/Babbo Natale

Caterina Guzzanti è Brina, l’elfa precisina

Francesco Liso è Vittorio

Giulietta Rebeggiani è Marta

Vincenzo Sebastiani è Fabio

Linda Zampaglione è Giada

Fabio Rovazzi è la voce del Polo Nord

Giorgio Pasotti è il papà di Elia

Dove è stato girato

Gli esterni del film Elf Me sono stati girati nel paese di Sant’Oreste in provincia di Roma, e al Terminillo, mentre per gli interni è stato usato uno studio a Formello sempre a Roma.

Quando esce

Elf Me è disponibile su Prime Video dal 24 novembre in tutto il mondo.