Il mese di Agosto 2023 su Prime Video è caratterizzato da un numero non elevato di nuovi arrivi tra film e serie tv, inattesa di un autunno in cui sono attese svariate novità anche sul fronte italiano, come mostrato durante l’evento di presentazione dei titoli della piattaforma. Proseguirà fino al 18 agosto l’appuntamento con la seconda stagione di L’Estate nei tuoi Occhi – The Summer I Turned Pretty, teen drama romantico che sta appassionando gli abbonati ad Amazon.

Adolescenti saranno i protagonisti anche della seconda stagione dell’antologia Cruel Summer che di Shelter tratto da un romanzo di Harlan Coben. Agosto sarà l’ultimo mese per vedere Parks and Recreation e Hannibal su Prime Video, i cofanetti delle due serie scadranno il 31 agosto. Ma vediamo insieme i titoli di Prime Video di Agosto.

Prime Video Agosto 2023 le serie tv da vedere

4 Venerdì

Ascolta i Fiori dimenticati, miniserie prime 3 puntate poi settimanali per un totale di 7 puntate. Adattamento del romanzo d’esordio di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Heart (titolo originale della serie), la serie australiana racconta la storia di Alice che va a vivere dalla nonna June dopo la morte dei genitori in un misterioso incendio. La bambina di 9 anni si ritrova nella fattoria della nonna dove coltivano i fiori e dove scopre diversi segreti della sua famiglia. La nonna è interpretata da Sigourney Weaver.

11 Venerdì

Cruel Summer s.2: seconda stagione per la serie Freeform distribuita in Italia da Prime Video. Al centro un cast e una storia completamente nuovi rispetto alla prima stagione. La serie è ambientata in una cittadina sull’oceano Pacifico e racconta un’amicizia adolescenziale in 3 linee temporali intorno al 2000. Al centro l’amicizia tra Megan, Isabella e Luke, migliore amico di Megan e che finirà in un triangolo tra le due ragazze. Ma l’amore sarà travolto da un mistero che influenza le loro vite.

18 Venerdì

Shelter s.1 (puntate settimanali): adattamento del romanzo di Harlan Coben, racconta la storia di Mickey Bolitar che dopo la morte del padre si trasferisce a Kasselton nel New Jersey. Il ragazzo finisce coinvolto nella misteriosa compagna di una nuova studentessa della scuola, Asley Kent, che porterà alla luce alcuni segreti di questa comunità di periferia. Insieme a Spoon ed Ema, Mickey svela un mistero che potrebbe dare una risposta a decenni di sparizioni, morti e leggende.

Sfortuna – Mala Fortuna: serie messicana, al centro la storia di Victoria e Julio che non si vedono da quando i genitori hanno provocato uno scandalo finanziario facendo perdere molti soldi a diverse importanti famiglie. Entrambi hanno sofferto le conseguenze di quanto successo e capiranno che per ripartire dovranno cambiare identità.

Prime Video Agosto 2023 Anime e Animazione

Nel corso del mese di agosto arrivano sulla piattaforma Prime Video alcune novità sul fronte anime e animazione. Il 1° agosto per i più piccoli ci saranno la seconda stagione di Baby Looney Tunes e Be Cool. Scooby-Doo. Infine il 31 agosto spazio alle prime 2 stagioni dell’anime Fairy Tail con al centro Lucy aspirante stregone celeste e gli altri membri di un gruppo di maghi noti proprio come Fairy Tail.

Prime Video Prossimamente

Se Agosto su Prime Video magari non ci ha soddisfatto, a settembre sulla piattaforma sono in arrivo titoli molto attesi come la seconda stagione del fantasy La Ruota del Tempo e due novità: la miniserie The Continental composta da 3 parti con Mel Gibson tra i protagonisti e che è il prequel della saga di John Wick; Gen V la serie spinoff di The Boys ambientata nella scuola dei futuri supereroi.