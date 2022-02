Debutta oggi venerdì 4 febbraio con i suoi 8 episodi la serie tv Reacher in streaming su Prime Video. Nato dalla penna di Lee Child e già interpretato al cinema da Tom Cruise, Jack Reacher è un ex poliziotto militare che finisce sempre in mezzo a qualche guaio nel suo vagare per gli Stati Uniti con in tasca del denaro e senza una valigia o dei vestiti di ricambio.

La versione seriale è sviluppata da Nick Santora, prodotta da Skydance e Paramount Television con Amazon Studios, distribuita in streaming su Prime Video in Italia e in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Reacher, la trama

La prima stagione di Reacher è tratta dal primo romanzo di Lee Child Killing Floor – Zona Pericolosa e introduce il personaggio di Jack Reacher, veterano della polizia militare, che fatica ad adattarsi a una vita civile. Una sorta di vagabondo che gira per gli USA senza telefono e senza bagaglio.

Quasi per caso finisce a Margrave in Georgia, dove trova una comunità scossa dal primo omicidio in 20 anni. E naturalmente i poliziotti lo arrestano subito sostenendo che qualcuno lo avesse visto sulla scena del crimine. Inizia subito a lavorare al caso ed emerge una cospirazione ben radicata nella città e che arriva fino ai vertici della zona.

Reacher, da Tom Cruise ad Alan Ritchson

Lee Child nei suoi romanzi descrive il personaggio di Jack Reacher come un uomo alto un metro e 95, con un peso tra i 100 e i 115 kg. Ovviamente i suoi fan sono rimasti spiazzati dalla scelta di farlo interpretare in 2 film da Tom Cruise che, per quanto possa essere muscoloso, non potrà mai raggiungere i livelli del personaggio. Fatta salva la libertà artistica per cui i personaggi possono anche evolvere e cambiare per esigenze artistiche, la scelta è quanto meno discutibile.

Amazon Studios e Skydance Television rendono così giustizia ai fan con un adattamento fedele e con la scelta di un attore magari non famosissimo come Alan Ritchson (Titans) ma decisamente in linea con il ruolo. Reacher è un veterano dell’esercito, appassionato di blues e jazz, ha un’abile capacità deduttiva oltre che una forza fisica che lo rende praticamente indistruttibile. Figlio di un militare, è cresciuto vagando per il mondo nelle basi americane, insieme al fratello e alla madre francese.

Nick Santora in passato ha realizzato la serie Scorpion, l’esperimento Most Dangerous Game di Quibi (che si può recuperare in modalità film su Prime Video), sa quindi bene come muoversi nel mondo dell’action. Esperienza palese in Reacher che si appoggia sulle formule più classiche del genere al punto che, sia che si conosca il romanzo o meno, è praticamente facile capire alcune svolte della trama.

Proprio perchè la componente più “mystery” è quella meno importante di una serie tv che punta a intrattenere una tipologia ben definita di pubblico, amante dei film d’azione, principalmente quelli degli anni ’90 in cui c’è un eroe che a forza di cazzotti risolve la situazione. In più Jack Reacher ha un passato complicato, una mente fine e un’aria da simpatico bonaccione che non guasta mai per creare qualche scambio di battute più leggero. Il tutto negli Stati Uniti più profondi, in cui il razzismo latente è ben presente, in cui la crisi ha cancellato posti di lavoro e chiunque possa offrire un cambiamento viene considerato intoccabile. Otto episodi che vanno via rapidamente per trascorrere un paio di serate e che poi si lasciano lì a “marcire” nel catalogo in attesa che la piattaforma segnali l’arrivo della nuova stagione “vuoi continuare a vedere Reacher?”

Reacher, il cast

Il protagonista Jack Reacher è interpretato da Alan Ritchson (Maxwell Jenkins nella versione da ragazzino) e probabilmente è l’unico che potrebbe tornare in caso di rinnovo della serie tv. Nella cittadina di Margrave in Georgia incontra il detective Oscar Finley interpretato da Malcolm Goodwin, l’agente Roscoe che è interpretata da Willa Fitzgerald.

Inoltre nel cast troviamo anche Bruce McGill nei panni del sindaco Teale, Maria Sten in quelli di Frances Neagley, Kristin Kreuk in quelli di Charlie, Hugh Thompson è Baker, Chris Webster è KJ, Marc Bendavi è Hubble.

Reacher, i romanzi

Il primo romanzo in cui compare il personaggio di Jack Reacher è Killing Floor – Zona Pericolosa del 1997 ma arrivato in Italia con edizioni Longanesi nel 2000. E la prima stagione è proprio tratta da questo primo romanzo. Lee Child ha pubblicato 25 romanzi con al centro questo personaggio.

Reacher 2 si fa?

Al momento Amazon Prime Video non ha rinnovato ufficialmente la serie tv. Ma, a meno di un flop clamoroso nelle visualizzazioni internazionali, è facile prevedere un rinnovo per Reacher. Sia perchè ci sono ben 25 romanzi da adattare, ma anche perchè si inserisce alla perfezione in un catalogo in cui non mancano gli action leggeri d’intrattenimento come Jack Ryan e Alex Rider.

Al tempo stesso la struttura semi-antologica con il potenziale cambio di location e cast rischia di essere un arma a doppio taglio per il formato seriale, facendo mancare la possibilità di creare personaggi con cui fidelizzare lo spettatore. Inoltre da un punto di vista pratico è necessario investire ogni anno su un gruppo di attori diverso facendo nuovi contratti. Non stupirebbe se si trovasse una formula per mantenere alcuni dei personaggi.