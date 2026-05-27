“Un nuovo inizio”: cast, trama, quante puntate sono, le curiosità sulla serie tv con Megan Montaner

Megan Montaner torna su Canale 5 con “Un nuovo inizio”. Trama, cast, quante puntate sono e tutte le curiosità sulla nuova avvincente serie tv spagnola.

Il melodramma in costume non passa mai di moda, specialmente se ha il sapore delle terre spagnole e il volto di una regina assoluta del genere. Canale 5 ha acceso i motori della sua estate televisiva con il debutto, avvenuto ieri sera, di Un nuovo inizio (titolo originale Entre Tierras).

Per Mediaset si tratta di un ritorno alle origini, a quella formula magica capace di incollare al televisore milioni di spettatori tra passioni incendiarie, segreti di famiglia e dinamiche sociali d’altri tempi.Se vi siete persi la prima puntata o volete semplicemente capire se vale la pena seguire questo viaggio sentimentale, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova scommessa della prima serata.

La trama: un matrimonio combinato nella Spagna franchista

Al centro del racconto c’è María Rodríguez, una donna d’acciaio cresciuta troppo in fretta per colmare il vuoto lasciato dalla morte del padre. Quando la miseria bussa alla porta e il suo grande amore, José, emigra in Germania in cerca di fortuna, María si trova davanti a un bivio drammatico. Per salvare la sua famiglia dal tracollo economico, accetta l’inaccettabile: un matrimonio di convenienza con un ricco latifondista della Mancia.

Ma l’altare nasconde una trappola. Arrivata nella tenuta, la ragazza scopre che il suo sposo non è il vecchio patriarca Ramón Cervantes, bensì il nipote Manuel, un uomo tormentato e intrappolato nei giochi di potere dello zio.

Inizia così una convivenza forzata in un microcosmo rurale e patriarcale, dominato dalle rigide regole della Spagna degli anni Sessanta. A complicare un quadro già esplosivo ci penserà il ritorno improvviso del primo fidanzato, pronto a trasformare il dramma sociale in un infuocato triangolo amoroso.

Il cast: il grande ritorno di Megan Montaner

Il vero asso nella manica della serie è la sua protagonista. A dare corpo e anima a María c’è Megan Montaner, l’indimenticabile Pepa de Il segreto, un’autentica garanzia per il pubblico di Canale 5. Accanto a lei si muove un cast di volti notissimi della serialità iberica: Unax Ugalde interpreta il misterioso Manuel Cervantes, mentre il veterano Juanjo Puigcorbé veste i panni del dispotico Ramón. Il terzo vertice del triangolo, José, è interpretato da Carlos Serrano, un altro attore che i cultori delle soap spagnole riconosceranno al primo sguardo.

Quante puntate sono e la programmazione

La struttura della serie è pensata per mantenere il ritmo serrato senza perdersi in lungaggini. La prima stagione è composta in totale da 10 episodi. Canale 5 ha deciso di proporli in accoppiata, confezionando così 5 prime serate complessive. Salvo variazioni improvvise del palinsesto Mediaset, l’appuntamento fisso è per ogni martedì sera, con il gran finale di stagione previsto per il prossimo 23 giugno.

Le curiosità: tra remake “nostrani” e orgoglio moderno

La prima grande curiosità di Un nuovo inizio riguarda la sua genesi. I telespettatori più attenti noteranno una trama incredibilmente familiare, e non è un caso: la serie è infatti l’adattamento spagnolo de La Sposa. Gli sceneggiatori iberici hanno preso quel canovaccio italiano e lo hanno trapiantato nella dura realtà della Spagna franchista, accentuando le sfumature feudali e i conflitti sociali dell’epoca.

Un’altra chicca arriva direttamente dalle dichiarazioni dei protagonisti. Megan Montaner ha fortemente difeso la modernità del suo personaggio, descrivendola non come una vittima passiva degli eventi, ma come un motore di cambiamento capace di sfidare un mondo di uomini.

Dal canto suo, Unax Ugalde ha rivelato che la chiave della serie sta proprio nell’evoluzione di Manuel, un uomo “rotto” che troverà la sua guarigione emotiva solo grazie alla luce e all’integrità della nuova arrivata. La Spagna ha già premiato la fiction rinnovandola per una seconda stagione: ora la palla passa al pubblico italiano.