Raiduo, la moscia celebrazione dei 30 anni di carriera di Ale & Franz

Spiace dirlo, ma la cosa migliore di Raiduo, lo show che in tre puntate celebra i 30 anni di carriera di Ale & Franz, è il titolo.

Il duo comico esploso a Zelig per l’occasione aveva fatto le cose in grande: un triplo appuntamento su Rai 2 in prime time, uno studio televisivo degno di uno show del sabato sera di Rai 1, un affollamento di ospiti anomalo per un varietà della seconda rete. Solo nella prima puntata, per fare un esempio, abbiamo visto sgattaiolare sul palco Enzo Iacchetti, Francesco Gabbani, Greg di Lillo & Greg, Roberta Morise.

Peccato che Alessandro Besentini e Francesco Villa, questi i loro nomi all’anagrafe, abbiano deciso di cullarsi sul passato, in tutti i sensi. Uno degli sketch ricorrenti è infatti quello in cui interpretano una coppia di neonati: uno dei due non ricorda cosa ha mangiato ieri, l’altro gli ricorda che è normale dato che è nato proprio il giorno prima.

L’immobilismo di Ale & Franz in Raiduo non è dato dalla riproposizione dei loro cavalli di battaglia, quanto dai loro sketch ormai prevedibili e telefonati. Chi guarda i due signori in dialogo sulla panchina sa che l’altro farà una battuta legata all’interpretazione letterale di un’espressione idiomatica.

Non cambia molto il meccanismo della battuta anche con gli altri personaggi, anche se in alcuni momenti prende il sopravvento la comicità surreale. Tuttavia i due sembrano perennemente col freno a mano tirato. Va meglio con Gin e Fizz: il dialogo qui è molto serrato e le risate assicurate.

I tanti ospiti non è che riescano proprio a dare una mano: all’amico di vecchia data Enzo Iacchetti viene da ridere nello sketch della recita scolastica, così come a Roberta Morise. Greg è protagonista con i due di una gag dal sapore ambientalista ma chilometrica. Francesco Gabbani è fuori forma. Ale & Franz, peraltro una delle migliori coppie comiche italiane, meritavano qualcosa di diverso.