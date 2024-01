Quinta edizione per Freedom – Oltre il Confine 2024, il programma divulgativo ideato e condotto da Roberto Giacobbo, una delle figure di spicco nel mondo della divulgazione televisiva. Dopo un’edizione andata in onda su Rete 4, il programma si è spostato su Italia 1, dove ha trovato un pubblico fedele, pronto a seguire le spedizioni di Giacobbo e della sua troupe in Italia ed all’estero. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Freedom – Oltre il confine 2024, stasera

Prima puntata, 15 gennaio 2024

I gladiatori e il Colosseo

Il Colosseo, uno dei monumenti più amati, visitati e fotografati al mondo, è un miracolo di bellezza che va preservato ed esaltato, un luogo unico, simbolo non solo di Roma, ma dell’intero Paese agli occhi del mondo. Giacobbo ne ripercorre la storia, gli usi, i costumi e le emozioni legate a figure leggendarie, come quelle dei gladiatori, le vere superstar dell’antichità. Attenzione viene dedicata al materiale della mostra Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus, che dà luce al criptoportico orientale del Colosseo: quello che collegava l’Arena al quartiere delle palestre di Domiziano, in particolare quella chiamata Ludus Magnus, dove si allenavano i gladiatori.

Castellana: la grotta impossibile

A Franco Anelli, una volta entrato all’interno delle Grotte di Castellana, in Puglia, fu detto che non sarebbe mai stato possibile farvi accedere i turisti. Giacobbo racconta la storia dello speleologo e il suo viaggio alla scoperta del dedalo di corridoi che ancora oggi stupisce e richiama migliaia di visitatori. Grazie a un permesso speciale la squadra di Freedom entra in una sezione della grotta non aperta al pubblico e mai ripresa dalle telecamere.

Il meccanismo di Antikythera

Nel 1901 un gruppo di pescatori di spugne recupera dai fondali dell’isola greca di Antikythera, il relitto di una nave mercantile romana che conteneva, oltre ad un preziosissimo carico di statue, un oggetto fatto di ingranaggi ormai ossidati. Ci vollero decenni di studi per poter comprendere il suo funzionamento e il suo incredibile livello tecnologico: oggi, molti lo considerano il primo computer della storia. Il team di Freedom si è recato al Museo Archeologico Nazionale di Atene per osservare il prezioso oggetto da vicino: risalente a più di 2.000 anni fa, è in grado di prevedere i movimenti del Sole, dei pianeti e della Luna, le sue fasi ed eclissi. Giacobbo spiega la storia del meccanismo, fino alle ultimissime scoperte, che ipotizzano anche il nome del suo geniale costruttore.

Garibaldi e la Casa Bianca di Caprera

A Caprera, al largo delle coste della Sardegna, l’eroe dell’indipendenza italiana ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Un luogo intriso di storia e significato, da dove Giacobbo tratteggia la quotidianità di questo grande personaggio del passato. Dall’edificio principale, al mausoleo dove riposa e, tramite oggetti personali, documenti storici e alcune testimonianze, la casa di Caprera diventa un punto focale per esplorare la vita personale di Giuseppe Garibaldi, le sue interazioni con la famiglia e gli amici, e il suo ruolo nella politica dell’epoca, che lo consacrerà come l’“Eroe dei due mondi”.

L’ufo di Mussolini

L’ufologia è nata negli Stati Uniti tra agli Anni ’40 e ’50, nel tentativo di trovare spiegazioni scientifiche ai numerosi avvistamenti di oggetti non identificati. Ma queste ricerche potrebbero essere iniziate ben prima, in Italia? Nuove rivelazioni da fonti dei servizi segreti Usa evidenzierebbero proprio questo. Nel 1933, un Velivolo Non Convenzionale viene ritrovato a Magenta, vicino a Milano: si tratterebbe del primo Ufo Crash della storia, 14 anni prima dell’incidente di Roswell. Dopo l’evento, il regime istituì un’organizzazione per lo studio del fenomeno: il “Gabinetto RS/33” (“Ricerche Speciali”), guidato dal Presidente della Regia Accademia d’Italia, Guglielmo Marconi. Le telecamere di Freedom sono entrate nell’Archivio di Stato di Milano, per verificare l’esistenza dei documenti dell’epoca.

Freedom – Oltre il confine, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da lunedì 15 gennaio 2024, confermando così la collocazione del lunedì sera, già sperimentata con successo nella stagione scorsa.

Freedom – Oltre il confine, il programma

Freedom è caratterizzato da un approccio rigoroso ai contenuti, ma empatico verso il pubblico, per una divulgazione-action il cui fine è coinvolgere il più possibile lo spettatore, con reportage curati, spettacolari e dai colori vividi. Questo grazie all’utilizzo esclusivo di tecnologie top di gamma, tra telecamere 4K che adottano lenti cinematografiche, fotocamere leggere e action-cam, oltre a quella montata sul MiniTruck, per un totale di dieci, al lavoro in simultanea con droni di ultima generazione da 4K a 6K.

A questo si aggiungono poi l’uso di scanner 3D, laser e ricostruzioni digitali a nuvole di punti. Capitolo a parte spetta alle professionalità chiamate a realizzare in programma: uno staff super-affiatato composto da oltre 40 elementi, di cui almeno sedici impegnati sul campo, per le riprese in trasferta. Donne e uomini pronti a seguire Giacobbo in oscuri cunicoli e in luoghi spettacolari, spesso chiusi al pubblico, dare un’impronta originale a ogni reportage, passare ore davanti a un computer per finalizzare, colorare, montare e musicare ore di girato e realizzare puntate che hanno una media di oltre 2.000 stacchi-camera.

Un’équipe -a iniziare dal primo operatore, l’ombra di Giacobbo, Omar Taher El Zeyl– molto presente anche in video, e che al termine di ogni puntata è protagonista di un momento dedicato, chiamato internamente l’Armaggedon, ovvero una scenografica sequenza in slow-motion che vede sfilare la troupe on field.

Freedom è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto Irene Bellini; scritto con Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, produzione esecutiva di Monica Paroletti.

Freedom – Oltre il confine 2024, Roberto Giacobbo

Ideatore e conduttore del programma, Roberto Giacobbo è nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma.

Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.

Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su Rds, con un programma che andrà in onda per 14 anni (Questa casa non è un albergo). Il debutto in tv risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con Stargate – Linea di confine (Tmc, 1999-2001; La 7, 2001-2003); Voyager (Raidue, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (Retequattro, 2018-2019; Italia 1, dal settembre 2020).

Il 24 settembre 2009, viene nominato vicedirettore di Raidue, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset e il 20 dicembre 2018 debutta con Freedom. Nel marzo 2020, Giacobbo viene ricoverato al Gemelli di Roma a causa del Covid-19: dopo 42 giorni, in parte in rianimazione, si riprende totalmente. È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. È autore di venti libri.

Chi è Omar di Freedom?

Omar Taher El Zeyl è il braccio destro di Roberto Giacobbo durante le riprese del programma. Omar, nato lo stesso giorno di Giacobbo (il 12 ottobre), ha il padre siriano e la madre abruzzese. Già in passato ha lavorato con il divulgatore, con cui ha stretto un rapporto professionale e di amicizia.

Freedom – Oltre il confine, sigla

La sigla e tutte le musiche del programma sono originali e composte espressamente per Freedom dal maestro Rosario Di Bella.

Freedom – Oltre il confine 2024, la rivista

Freedom ha dato vita anche a uno spin-off: Freedom Magazine. La testata, a cura di Fivestore, divisione editoriale di Mediaset, è formulata in 96 pagine, dense di immagini esclusive e approfondimenti inediti rispetto al programma, oltre a spazi dedicati al rapporto tra il pubblico, Roberto Giacobbo e la squadra del programma.

Dopo il boom del numero speciale del giugno 2019, la testata è con successo nelle edicole cartacee e digitali ogni mese, con una tiratura di 60.000 copie. La pubblicazione prosegue anche dopo le conclusioni stagionali del programma, per continuarne la missione divulgativa.

Freedom – Oltre il confine, contatti

Il programma ha anche delle pagine social tramite cui si possono seguire gli aggiornamenti delle puntate. A questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link l’account ufficiale di Instagram.

Freedom – Oltre il confine su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1 è possibile vedere il programma su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.