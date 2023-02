Torna su Itala 1 con un nuova edizione per il 2023 Freedom – Oltre il Confine, il programma divulgativo con la conduzione di Roberto Giacobbo. Nella quarta edizione nuovi misteri da svelare e nuovi luoghi da visitare, sempre con una troupe pronta ad entrare nei luoghi più inaccessibili. Curiosi di sapere dove andrà Giacobbo? Proseguite nella lettura!

Freedom – Oltre il confine 2023, puntate

Prima puntata, 13 febbraio 2023

Nella prima puntata, le telecamere esplorano i luoghi che da millenni ospitano la Grande Sfinge di Giza da un punto di vista del tutto insolito: un territorio di caccia, verde, vivo, abitualmente frequentato dai faraoni, e in particolar modo da Tutankhamon, che decise di viverlo in maniera unica e irripetibile, facendovi costruire un palazzo di cui sono presenti ancora i resti. Il viaggio prosegue poi verso Luxor, nel ramo occidentale della Valle dei Re, per visitare -per la prima volta- la vera tomba che avrebbe dovuto accogliere Tutankhamon; un sepolcro che la storia destinerà poi al suo successore, il faraone Ay. Infine, non manca Saqqara, località vicina al Cairo, in cui è custodita la tomba di Mia, la balia che si prese cura con amore del “faraone bambino” -così lo ricordano gli storici-, sostituendosi alla figura materna che venne a mancare prematuramente. Roberto Giacobbo va poi a Torino, per ricordare una delle pagine più dolorose del calcio mondiale: più di 70 anni fa in un sol colpo è stata cancellata una squadra imbattibile, il “Grande Torino”. Nei luoghi della tragedia, Giacobbo racconta come, per una serie di incredibili coincidenze, quel tragico 4 maggio del 1949, l’aereo con a bordo il Torino si schiantò sulla collina di Superga senza lasciare alcun sopravvissuto. La troupe di Freedom si reca poi in Andalusia, una delle regioni più affascinanti della Spagna, per andare oltre il confine del brivido e della paura: un viaggio alla scoperta della storia e dei segreti di quello che in passato è stato definito il sentiero più pericoloso al mondo, il Caminito del Rey. Si tratta di un percorso che si snoda sull’orlo di un precipizio a più di 100 metri da terra, attraverso delle gole spettacolari. Giacobbo mostra, camminando in sicurezza su una pedana, i tratti più importanti di questo percorso dove, per anni, i viaggiatori hanno rischiato la propria incolumità percorrendo una passerella senza parapetti e che, in molti suoi punti, risulta completamente sgretolata. Le telecamere di Freedom raggiungono poi il cuore della Pianura Padana, fino a Cremona, capitale mondiale della musica, per un racconto su Antonio Stradivari. I suoi violini, dal suono unico e irripetibile, sono stati suonati dai musicisti più celebri delle corti europee, strumenti insuperabili che ancora oggi hanno una storia e dei segreti da raccontare. È il caso del famoso Le Noir, il Violino Nero, un autentico Stradivari dalla vicenda misteriosa. Giacobbo incontra il maestro Guido Rimonda, a cui lo strumento è stato donato e che oggi lo custodisce, dopo averne recuperato il suono purissimo, e Fausto Cacciatori, conservatore del Museo del Violino di Cremona. Infine, tre violini Stradivari suonano la sigla del programma, composta dal maestro Rosario Di Bella: strumenti divini, del valore di diversi milioni di euro.

Freedom – Oltre il confine, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da lunedì 13 febbraio 2023, spostandosi quindi dalla collocazione domenicale dell’ultima edizione trasmessa e sfidando il concorrente diretto Stasera tutto è possibile.

Freedom – Oltre il confine, il programma

Il programma, grazie a documentari esclusivi girati, porta il telespettatore per mano in un viaggio alla ricerca della conoscenza. Roberto Giacobbo viaggia con la troupe in giro per l’Italia e per il mondo per approfondire temi che rilevano ancora diverse zone d’ombra e per stupire e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

In ogni luogo esplorato il conduttore incontra esperti, studiosi, giornalisti e ricercatori che lo aiutano a descrivere oppure a dire qualcosa in più sul luogo, il fenomeno o l’evento in questione. Il programma ha indagato finora temi come l’antico Egitto, i Cavalieri Templari, le bellezze italiane e i mondi sotterranei. Anche questa edizione ha un grafica e un’impaginazione sempre più curata, grazie a telecamere di nuova generazione, e con nuovi contenuti.

Freedom – Oltre il confine 2023, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono tredici. L’ultima puntata di questa edizione va quindi in onda l’8 maggio.

Freedom – Oltre il confine 2023, conduttore

Il conduttore di questa quarta edizione è Roberto Giacobbo, alla guida del programma (da lui ideato) fin dalla prima edizione. Giacobbo, dopo anni in radio e come autore, è diventato anche conduttore televisivo di programmi di divulgazione. Prima di Freedom vanno citati Stargate-Linea di confine su Tmc e Voyager su Raidue. È autore di venti libri.

Freedom – Oltre il confine 2023, la rivista

Al programma è affiancato una rivista cartacea mensile, che si può trovare in edicola. Fredoom – Oltre il confine magazine si occupa degli stessi temi della trasmissione, con approfondimenti e curiosità sempre legate al mondo della scienza e della Storia.

Freedom – Oltre il confine su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1 è possibile vedere il programma su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.