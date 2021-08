Freedom – Oltre il confine è il programma di genere divulgativo con la conduzione di Roberto Giacobbo. Dopo la prima stagione su Rete4, la trasmissione si è spostata su Italia 1, la rete tradizionalmente giovane di Mediaset. La terza edizione andrà in onda nel corso della stagione 2021-2022, alternandosi con lo spin-off Mistery Land, con Alvin e Aurora Ramazzotti al timone.

Freedom 2021 quando va in onda

L’appuntamento con la divulgazione di Italia 1 non ha ancora una data ufficiale, ma è previsto in prime time alla domenica. Dovrebbe andare in onda prima lo spin-off Mistery Land (dedicato ai classici misteri) con Alvin e Aurora Ramazzotti.

Freedom 2021 numero puntate

Non è ancora noto il numero di puntate della prossima edizione. Se nella prima edizione su Rete 4 ci sono stati due cicli di otto puntate l’una, la seconda su Italia 1 ne ha previste ben ventitrè.

Freedom 2021 streaming

La trasmissione andrà in onda nella prossima stagione televisiva di domenica. Naturalmente sarà possibile recuprare le puntate sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity sia durante la messa in onda che nei giorni successivi.

Freedoom 2021 format

Il programma, grazie a documentari esclusivi girati da un troupe di 16 elementi con telecamere in alta definizione e droni e con ricostruzioni e scanner 3D, porta il telespettatore per mano in un viaggio alla ricerca della conoscenza.

Il divulgatore Roberto Giacobbo viaggia con la troupe in giro per l’Italia e per il mondo per approfondire temi che rilevano ancora diverse zone d’ombra e per stupire e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia. In ogni luogo esplorato il conduttore incontra esperti, studiosi, giornalisti e ricercatori che lo aiutano a descrivere oppure a dire qualcosa in più sul luogo, il fenomeno o l’evento in questione. Il programma ha indagato finora temi come l’antico Egitto, i Cavalieri Templari, le bellezze italiane e i mondi sotterranei.