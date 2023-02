Dopo l’edizione autunnale, torna su Raidue, con la nona edizione, Stasera tutto è possibile, il comedy show diventato ormai un appuntamento fisso della prima serata della seconda rete Rai, con vecchi e nuovi giochi e numerosi ospiti pronti a mettersi in gioco. Se siete curiosi di saperne di più su questa edizione, proseguite nella lettura!

Stasera tutto è possibile 2023, puntate

Prima puntata, 13 febbraio 2023

Il tema della prima puntata, in occasione di San Valentino, è “Step in love”. Gli ospiti sono Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo e Samira Lui. I primi personaggi cui Vincenzo De Lucia dedica le proprie imitazioni sono Maria De Filippi e Francesca Fagnani.

Stasera tutto è possibile 2023, quando va in onda?

Come anticipato da TvBlog, il programma è stato confermato anche per l’inizio del 2023 dopo i buoni risultati dell’edizione scorsa. La sua messa in onda è prevista a partire da lunedì 13 febbraio, confermando così la sua collocazione ad inizio settimana.

Stasera tutto è possibile, il conduttore

Per la quinta edizione consecutiva, alla guida del programma c’è Stefano De Martino, che ha preso le redini da Amadeus, che ha condotto le prime quattro edizioni. De Martino, concorrente della nona edizione di Amici di Maria de Filippi e vincitore nella categoria ballerini, ha poi intrapreso la carriera di conduttore tv: Stasera Tutto è possibile è uno dei suoi primi programmi presentati, insieme a Bar Stella, altro programma del palinsesto di Raidue.

Stasera tutto è possibile, i giochi

La colonna portante del programma sono i giochi a cui si partecipano gli ospiti in studio. Tra questi, “Segui il labiale”, “Speed Quiz”, “Do re mi fa male” e “Rumori di mimo”, “Mino seza fili” e “Rubagallina”, ma anche “Chiuditi sesamo”, “Colonna Sonora” e “C’era una giravolta”, novità della scorsa edizione.

Tra i nuovi giochi, invece, “La coppia che scoppia”, in cui i vip in gioco devono cercare di far scoppiare un palloncino, in combutta con chi li fiancheggia, utilizzando la sola pressione del corpo.

Stasera tutto è possibile, la Stanza inclinata

Presente fin dalla prima edizione, la Stanza inclinata è il gioco più famoso del programma, presente nella scenografia dello studio in modo fisso. La stanza è inclinata di 22,5 gradi, con una pendenza tale da rendere difficoltoso stare in equilibrio: con questo ostacolo, gli ospiti devono improvvisare delle gag seguendo i suggerimenti del conduttore.

Stasera tutto è possibile, cast

Il cast di questa edizione conferma i tre ospiti fissi, presenti in ogni puntata anche nell’ottava edizione: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. In ogni puntata, si alternano altri ospiti.

Stasera tutto è possibile 2023, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono sette. L’edizione dovrebbe quindi concludersi il 27 marzo, ma non è detto che la Rai possa aggiungere altre puntate se il programma dovesse avere un buon riscontro di pubblico.

Stasera tutto è possibile 2023, dove è stato girato?

Lo studio in cui viene girato il programma è l’Auditorium Rai di Napoli, da dove va in onda fin dalla prima edizione.

Stasera tutto è possibile 2023, biglietti e pubblico

Non c’è bisogno di acquistare biglietti per partecipare come pubblico al programma, le cui registrazioni sono ancora in corso. Ad occuparsi degli spettatori sono la Rai e la casa di produzione, ma per ora non ci sono disposizioni in merito.

Stasera tutto è possibile, il format francese

https://www.youtube.com/watch?v=LpQwO57pV90

Il programma ha origine dal format francese Vendredi, tout est permis, in onda su TF1. A livello internazionale il format ha assunto il nome di Anything goes ed è stato creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Quest’anno festeggia dieci anni: oltre che in Italia, va in onda anche in altri 28 territorio, tra cui Messico e negli Stati Uniti, ed a breve anche in Russia.

La versione italiana è scritta da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino e Francesco Velonà. La regia è di Cristiano D’Alisera.

Stasera tutto è possibile 2023 su RaiPlay

E’ possibile vedere Stasera tutto è possibile durante la messa in onda su Raidue, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si può vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.