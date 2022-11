Con uno share che ormai ha sfondato il muro dell’11% nella difficile serata del lunedì, Stasera tutto è possibile è ormai una realtà irrinunciabile per la programmazione della televisione pubblica e sopratutto di Rai2, rete ormai questa che fa una fatica pazzesca ad emergere negli ascolti delle televisioni generaliste nostrane. Con un prodotto di puro intrattenimento e scacciapensieri come è questo, Rete 2 riesce a soddisfare il pubblico Rai nella serata del lunedì che non è interessato alla grande fiction trasmessa dalla rete ammiraglia della televisione di Stato.

Ecco dunque un prodotto come Stasera tutto è possibile che ti porta completamente alla pura evasione, per un pubblico che ha fame di intrattenimento, senza però entrare nel vortice pseudo reale del Grande fratello vip, per altro prodotto dalla medesima società di produzione televisiva che confeziona, in collaborazione con Rai, proprio Stasera tutto è possibile.

Programma questo che ha trovato pure la conduzione ideale in Stefano De Martino, che prossimamente occuperà la seconda serata sempre di Rai2 con il suo Bar Stella, stavolta programmato per tre giorni di fila alla settimana. Il successo dello show targato Endemol è poi la chiave per il futuro professionale per l’ex giurato di Amici di Maria De Filippi, il programma ed il suo conduttore sono stati infatti confermati per una nuova edizione che sarà programmata già ad inizio 2023 sempre da Rai2.

Stasera tutto è possibile dunque, con il suo conduttore Stefano De Martino, più tutta la banda di comici che lo anima, a partire da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, tornerà con una nuova serie, la cui messa in onda, per il momento, è posizionata nella serata del lunedì a partire dal 13 febbraio 2023. Si va dunque sul sicuro per quel che riguarda l’intrattenimento di prima serata di Rai2 con una nuova edizione di questo varietà, da febbraio, dopo il Festival di Sanremo, nei lunedì di Rai2 con Stefano De Martino & company per almeno 7 puntate.