Nuova stagione, l’ottava, per le inchieste di Sabrina Giannini dedicate ai temi della sicurezza alimentare, ambiente e benessere animale. L’edizione 2024 di Indovina chi viene a cena, su Rai 3, non fa sconti a nessuno, svelando retroscena e verità difficili da… digerire. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Indovina chi viene a cena 2024, puntate

Prima puntata, 25 febbraio

“Greenwashing”

Nella settimana della moda di Milano, si indaga sulla sostenibilità vera o presunta di marchi e influencer e sui tanti soldi spesi – quasi 100 miliardi – per rifare le facciate del 3% degli edifici. Perdendo un’ottima occasione per ristrutturare scuole e investire in materiali verdi e sostenibili.

Indovina chi viene a cena 2024, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da domenica 25 febbraio 2024, alle 20:55 su Rai 3, occupando così la serata precedentemente occupata da Report.

Indovina chi viene a cena, il programma

Indovina chi viene a cena è nato nel 2016 come spin-off di Report: ogni puntata mostra un’inchiesta condotta da Sabrina Giannini, che esplora il mondo ed i temi legati all’ambiente ed alla sicurezza alimentare. Le puntate hanno l’obiettivo di spiegare le criticità e trovare le soluzioni per raggiungere la “Salute globale”.

Indovina chi viene a cena 2024, quante puntate sono?

In totale, il programma è composto da sette puntate, come le passate edizioni, in onda ogni domenica sera: la prima propone alcune vecchie inchieste per vedere come si sono evolute, mentre le altre sei propongono nuovi servizi. L’ultima puntata va in onda il 7 aprile.

Indovina chi viene a cena, la conduttrice

Alla guida del programma, fin dalla prima edizione, c’è Sabrina Giannini. Nata a Cernusco sul Naviglio (Milano) nel 1965, si è laureata in Psicologia a Padova ed è diventata giornalista nel 1993. Ha collaborato con Report fin dalla prima edizione, dedicandosi ad alcune tra le inchieste più scottanti del programma. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Ilaria Alpi, il Premio Mediterraneo, il Premio Don Luigi di Liegro ed il Premio Golden Chest Argento.

Indovina chi viene a cena su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Indovina chi viene a cena su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.