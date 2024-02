Dopo qualche anno di stop, è tornato in onda il programma dedicato alla musica, dal punto di vista di alcuni personaggi famosi. I vinili di… è infatti trasmesso da Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire da sabato 17 febbraio 2024 in seconda serata, e vede sempre alla conduzione Riccardo Rossi, già padrone di casa delle edizioni precedenti. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

I vinili di…, puntate

I vinili di… | Disponibile su RaiPlay Ama facci sognare 🕺🪩Con Riccardo Rossi, la prima puntata de "I vinili di…" è su RaiPlay 👉 bit.ly/IViniliDi Posted by RaiPlay on Monday, February 19, 2024

Seconda puntata, 24 febbraio 2024

Ospite della seconda puntata è Damiano Gavino, giovane attore noto per essere nel cast di Un Professore e per essere stato tra i protagonisti di “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek.

Prima puntata, 17 febbraio 2024

Riccardo Rossi, per la prima puntata della nuova edizione del programma, al debutto su Raiuno, ospita Amadeus, reduce dal Festival di Sanremo. Il conduttore fa ascoltare i suoi brani preferiti spiegando i ricordi a cui essi sono legati.

I vinili di…, il programma

Il programma, ideato e condotto da Riccardo Rossi e prodotto da Pesci Combattenti, ha esordito nel 2017 su Sky Uno; l’anno successivo si è spostato su Raitre e dal 2024 va in onda su Rai 1 e su RaiPlay (dove è possibile recuperare le puntate della nuova edizione).

In ogni puntata Riccardo Rossi, con un ospite differente, va alla scoperta di alcuni 33 giri e dei brani che hanno segnato le esperienze del personaggio in studio. Un modo per ricordare aneddoti legati al lavoro o alla vita privata, ma anche per esaltare un oggetto, il vinile, appunto, che sta scoprendo una seconda giovinezza.

I protagonisti di questa edizione sono Amadeus, Damiano Gavino, Simona Quadarella, Giorgia Cardinaletti, Maccio Capatonda, il rapper Fasma, l’attrice Gaja Masciale ed Alessandro Egger. Alla regia del programma c’è Christian Letruria.

I vini di… su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere I vinili di… in streaming su RaiPlay, dove le puntate sono caricate in contemporanea. A questo link la pagina ufficiale del programma.