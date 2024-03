Uomini e Donne anticipazioni spoiler registrazione 24 marzo 2024: cosa è successo

Oggi, domenica 24 marzo 2024, è stato registrato un nuovo appuntamento di ‘Uomini e Donne‘, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a a partire dalle 14:45 su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda, con molta probabilità, nelle prossime settimane.

Stando a quanto riporta LorenzoPugnaloni.it, Ida Platano ha portato fuori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Con quest’ultimo, l’esterna è andata molto bene. Anche con il primo cavaliere, l’uscita è andata a gonfie vele ma la tronista ed il suo corteggiatore hanno discusso animatamente perché Mario ha detto che, in settimana, non l’ha pensata. Alla fine, si sono chiariti e hanno ballato assieme.

Il neo tronista Daniele Paudice è uscito con Marika e con Gaia. Con entrambe le ragazze, tutto procede benissimo.

Per quanto riguarda il trono over, Barbara De Santi ha chiuso la frequentato con il cavaliere sceso per lei, in studio, nelle scorse registrazioni. Ida Pavanelli è uscita con Angelo (l’uomo che ha intrecciato una frequentazione con Tiziana Riccardi) ma, di comune accordo, hanno deciso di troncare sul nascere ogni rapporto.

Anche Cristiano Lo Zupone e Jasna Amodei, dopo settimane di uscite, hanno preferito non proseguire la conoscenza.

Uomini e Donne: quando va in onda e dove vederlo in diretta tv e live streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Le puntate si possono rivedere o recuperare su Mediaset Infinity e su Witty Tv.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40) e su Canale 5, durante la notte.

Uomini e Donne: le altre schede di dame e cavalieri del trono over

Maura Vitali, Alessandro Rausa, Cristiano Lo Zupone, Monika Maniezzo, Raffaella Vacca, Gianfranco P., Sergio Castorina, Luciano Bigotto, Mario Verona, Antonio, Ida Pavanelli, Mario Cusitore, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo.