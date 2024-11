Perché oggi 1 novembre 2024 non va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne? Cosa va in onda al suo posto e quando torna?

Uomini e Donne: perché non va in onda oggi 1 novembre 2024

Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, oggi, venerdì 1 novembre 2024, non andrà in onda. Chi si è sintonizzato su Canale 5 per seguire le vicende sentimentali dei tronisti del trono classico, occupato da Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi e delle dame e dei cavalieri del trono over, ovvero Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Jury Carissimi, Diego Tavani, Valentina Erroi, Marcello Messina, Ilaria Volta, Gabriele, Matteo Valota, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, Fabio C., Sabrina. quindi, sarà rimasto sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito. Scopriamo i motivi della mancata messa in onda della trasmissione più amata del pomeriggio nella giornata odierna.

PERCHÉ UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA?

Il dating show di Maria De Filippi, oggi, non andrà in onda perché, oggi, 1 novembre, si celebra La Festa di tutti i santi. La festività, di origine cristiana e resa obbligatoria da Sisto IV alla fine del Quattrocento, ricorda i santi apostoli e tutti i santi, martiri (ossia coloro che in passato morirono a causa della loro Fede cristiana) e confessori.

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA OGGI 1 NOVEMBRE 2024: QUANDO TORNA?

Come annunciato sui social ufficiali, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda lunedì 4 novembre 2024. Come di consueto, noi di Tvblog, seguiremo la puntata in liveblogging.

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO INGA LINDSTROM

Al posto di ‘Uomini e Donne’, oggi, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset trasmetterà ‘Inga Lindstrom – Coincidenze del passato’. La programmazione prosegue, poi, regolarmente con un doppio appuntamento di ‘My Home my destiny’ (episodi numero sessantuno e sessantadue della seconda stagione) ed, infine, ‘Pomeriggio 5’ condotto da Myrta Merlino. Non ci saranno, invece, le strisce quotidiane di ‘Amici‘ e ‘Grande Fratello‘.