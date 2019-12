Sanremo 2020, i Big in gara

Di Giorgia Iovane martedì 31 dicembre 2019

Amadeus svela i 22 big in gara al 70° Festival della canzone italiana.

Ufficiali i 22 big in gara a Sanremo 2020: a rivelarlo lo stesso Amadeus, direttore artistico e conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio. Un annuncio decisamente a sorpresa, che brucia l'hype per lo speciale Soliti Ignoti del 6 gennaio - quando si era detto avrebbe ufficialmente elencato i Big di Sanremo 2020 - e che segue di poche ore le 'indiscrezioni' pubblicate da Signorini su Chi.

Per il suo annuncio, Amadeus sceglie dunque le colonne de la Repubblica. In attesa dei dettagli sui titoli delle canzoni in gara, vediamo quindi i nomi dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 70.





Marco Masini, alla sua nona volta da concorrente;

Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici;

Elettra Lamborghini, vista anche come giudice a The Voice;

Achille Lauro, alla seconda partecipazione consecutiva dopo le polemiche su Rolls Royce;

Anastasio, vincitore di X Factor 2018;

Bugo e Morgan;

Diodato;

Elodie, altra 'vecchia' conoscenza di Amici;

Enrico Nigiotti, nel cast anche lo scorso anno;

Francesco Gabbani, vincitore nelle Nuove Proposte 2016 con Amen e di Sanremo 2017 con Occidentali's Karma;

Giordana Angi, seconda classificata di Amici 18;

Irene Grandi;

Le Vibrazioni;

Levante, recentemente protagonista delle 'fiction fallate' di Viva RaiPlay!, con Fiorello;

Junior Cally;

Michele Zarrillo;

Paolo Jannacci;

Piero Pelù, da solista;

Pinguini Tattici Nucleari;

Rancore, l'anno scorso 'guest' di Daniele Silvestri;

Raphael Gualazzi, anche lui già vincitore di Sanremo nei Giovani nel 2011 e secondo classificato nel 2014 con The Bloody Beetroots;

Riki, altro ex concorrente di Amici.



Sono quindi 5 su 22 i nomi provenienti dal 'vivaio' di Amici, considerato anche Enrico Nigiotti che però nel frattempo di strada ne ha macinata: quattro invece arrivano freschi dalle ultimissime edizioni del talent show di Maria De Filippi. Decisamente inedita, ma promette bene, la coppia cantautorale formata da Bugo e Morgan, per la prima volta insieme, così come per la prima volta senza i Litfiba si presenta al pubblico Piero Pelù, per la prima volta a Sanremo e per di più in gara.

Marco Masini, invece, festeggia all'Ariston i suoi primi 30 anni di Festival: il suo esordio al grande pubblico risale a Sanremo 1990 con Disperato, con la quale vinse la sezione Giovani; nel 1991 tra i Big presentò Perché lo fai, quindi nel 2000 tornò con Raccontami di te; la sua quarta volta, nel 2004, vide anche la sua vittoria con L'uomo volante, mentre l'anno dopo tornò con Nel mondo dei sogni, nel 2009 con l'Italia, nel 2015 con Che giorno è, nel 2017 con Spostato di un secondo.

Il maggior numero di partecipazioni in gara però è di Michele Zarrillo, che ne conta già 12: la prima nel 1981, quindi una vittoria nel 1987 tra le Nuove Proposte con La notte dei pensieri e l'ultima partecipazione nel 2017 con Mani nelle mani, arrivata 11esima.

'Solo' 4 precedenti per Irene Grandi, che ha debuttato nel 1994 tra le Nuove proposte con Fuori, nel 2000, alla sua prima volta da Big, arriva seconda con La tua ragazza sempre, quindi nel 2010 il ritorno con La cometa di Halley, e nel 2015 con Un vento senza nome.

Tra le note di 'colore', in attesa di ulteriori dettagli, la partecipazione 'separata' di Levante e Diodato, un tempo coppia anche nella vita.