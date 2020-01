I Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020: quattro album in dieci anni

Di Paolo Sutera venerdì 3 gennaio 2020

I Pinguini Tattici Nucleari parteciperanno al Festival di Sanremo 2020. La band bergamasca, al debutto nella kermesse canora, non è affatto una novità per numerosi appassionati di musica, essendosi formata nel 2010 ed avendo, nel decennio appena conclusosi, inanellato una serie di successi.

La band è composta da sei elementi: Riccardo Zanotti alla voce, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini alla chitarra, Simone Pagani al basso, Matteo Locati alla batteria ed Elio Biffi alla tastiera, fisarmonica e voce. Il nome, stando ai loro racconti, derivererebbe da una birra, la Tactical Nuclear Penguin, che subito colpì la loro attenzione.

Il gruppo, come detto, si è formato nel 2010, ma il loro primo EP, "Cartoni animati", risale al 2012: cinque brani che permettono di farsi conoscere al pubblico. Due anni dopo, il primo album, "Il re è nudo". Nel 2015 il secondo album, "Diamo un calcio all'Aldilà", contiene il brano "Me Want Marò Back", che riscuote particolare popolarità.

La band inizia a fare sul serio nel 2017, con il suo terzo album, "Gioventù brucata", al cui interno si trova il brano "Irene", uno dei successi più noti del gruppo, tanto da ottenere, nel 2019, il Disco d'oro. La canzone fu anche portata da Luca Rattotti ai Bootcamp di X Factor 2018.

Ma l'anno della consacrazione è il 2019, quando esce l'album "Fuori dall'hype", che contiene i singoli "Verdura", "Sashimi" e "Fuori dall'hype" e che arriva, durante la prima settimana di uscita, alla dodicesima posizione della classifica degli album più venduti.

Il 2019 li vede anche tra i protagonisti del progetto "Faber Nostrum", album tributo a De Andrè, in cui propongono una cover di "Fiume Sand Creek", oltre che di un tour di quattro mesi. I Pinguini Tattici Nucleari sono ormai riconosciuti dal pubblico, e prendono parte anche ad un video dello youtuber Yotobi, ovvero "L'anteprima di Amici come prima".

Ma la vera soddisfazione arriva con la notizia che nel 2020 il gruppo si esibirà per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago: due date a cui se ne aggiungeranno altre in altrettanti palazzetti italiani. Prima, però, saranno a Sanremo.