Irene Grandi a Sanremo 2020: quinta volta in gara al Festival

Di Giorgia Iovane domenica 5 gennaio 2020

Irene Grandi in gara al Festival di Sanremo 2020.

Irene Grandi parteciperà al Festival di Sanremo 2020 e per la cantantautrice toscana si tratta della quinta volta in gara all'Ariston.

La prima volta di Irene Grandi risale a Sanremo 1994, quando gareggiò tra le Nuove Proposte con Fuori, conquistando il pubblico ma non la vittoria. Dopo sei anni torna all'Ariston per Sanremo 2000 (direzione artistica Fazio) ma questa volta tra i Big classificandosi seconda con La tua ragazza sempre, scritta da Vasco Rossi. Altri cinque anni prima del terzo Festival (siamo ormai a Sanremo 2005) che la vede finalista con La cometa di Halley e ci vorranno altri 10 anni prima che decida di rimettersi del tutto in gioco partecipando tra i Big a Sanremo 2015, di nuovo con Fazio alla guida, cantando Un vento senza nome, brano con il quale si classificherà 12esima. L'aria del Festival l'ha però respirata anche lo scorso anno: ha infatti duettato con Loredana Berté in Cosa vuoi da me a Sanremo 2019. Dalla gara, però, Irene Grandi manca ormai da 5 anni (la sua pausa media, diciamo): la ritroveremo in gara a Sanremo 2020. Il suo ultimo album, però, è uscito nel maggio 2019.

Le sue partecipazioni tv non sono tantissime: sì ospite di diversi programmi nell'arco di una carriera più che 25ennale, Irene Grandi non è mai stata particolarmente incline alla conduzione televisiva. Per restare in ambito sanremese, la ricordiamo giurata di Sarà Sanremo, nel 2017 su Rai 1. Si era parlato anche di un suo possibile ingresso nella 'famiglia' di Amici di Maria De Filippi, ma l'unica 'partecipazione' concreta della Grandi al talent di Canale 5 fu la scrittura di un inedito per Martina Stavolo, concorrente di Amici 8. La ricordiamo anche ospite alla finale di X Factor 2011 in un duetto con Francesca Michielin, che avrebbe poi vinto l'edizione.

Diciamo che la Grandi preferisce di certo la radio alla tv: è stata più volte ospite, infatti, dell'amico e collega Luca Barbarossa a Radio 2 Social Club e recentemente ha tenuto 'involontariamente' a battesimo il debutto televisivo del programma radiofonico, riproposto in tv nel daytime di Rai 2 'in differita'.