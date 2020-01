Tosca a Sanremo 2020 con Ho amato tutto: l'ultima partecipazione nel 2007

Di Marco Salaris lunedì 6 gennaio 2020

Tosca in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano Ho amato tutto

Tosca parteciperà al Festival di Sanremo 2020 con il brano Ho amato tutto. Prende parte così alla rosa del cast che, come ufficializzato durante lo speciale di Soliti Ignoti - Il ritorno, salgono da 22 a 24.

Per la cantante e attrice nata a Roma 10 album all'attivo e quattro partecipazioni al Festival di Sanremo della quale una alla vittoria nel 1996 insieme a Ron con il brano Vorrei incontrarti fra 100 anni. Le restanti nel 1992 con Cosa farà Dio di me, nel 1997 con Nel respiro più grande e 10 anni dopo nel 2007 con il brano Il terzo fuochista.

La sua carriera però inizia dal teatro, in una piccola compagnia, solo successivamente viene notata da Renzo Arbore che la inserisce nel suo programma Il caso Sanremo del 1989. Tra le partecipazioni teatrali spicca il ruolo di Milly nel musical Sette spose per sette fratelli con Raffaele Paganini nel 1997, anno in cui vince la Targa Tenco come migliore interprete.

E' ricordata anche per l'importante presenza come doppiatrice del film d'animazione Anastasia insieme a Fiorello, debutta come protagonista del musical Salvatore Giuliano insieme a Giampiero Ingrassia nel 2001 per la rassegna Taormina Arte ed è stata attrice cinematografica nel film di Roberto Cimpanelli Baciami piccina nel 2006

Il fil-rouge tra musica e teatro rimane saldo lungo gli anni a cavallo tra il 2000 e il 2011 con numerosi spettacoli di teatro-canzone in giro per l'Italia.

Sull'albo dei successi tanti duetti. Oltre il già citato Ron si ricordano anche nomi come Riccardo Fogli, Renato Zero, Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Grazia di Michele, Mariella Nava, Rossana Casale, Loredana Bertè, Nicola Piovani.