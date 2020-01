Elodie a Sanremo 2020, da Amici di Maria De Filippi al Festival del 2017

Di Massimo Galanto venerdì 3 gennaio 2020

Elodie in gara al Festival di Sanremo 2020

Tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus, c'è anche Elodie.

Si tratta della seconda partecipazione al Festival di Sanremo, dopo quella del 2017 con Tutta colpa mia (piazzatasi all'ottavo posto). La cantante, che a maggio prossimo compirà 30 anni, è diventata famosa grazie ad Amici. Nella quindicesima edizione del talent show di Maria De Filippi, infatti, si è classificata seconda, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5.

Molte le ospitate televisive, da The Voice of Italy al concerto di piazza per il Capodanno di Mediaset, trasmesso in diretta da Canale 5. Elodie, legata da un rapporto di amicizia - testimoniato anche da molti contenuti social - con Diletta Leotta, è stata fidanzata con il collega Lele ai tempi di Amici. Attualmente il suo compagno è il rapper Marracash, con il quale ha realizzato la hit estiva Margarita.

L'album di debutto, dal titolo Un'altra vita, di Elodie, è stato prodotto da Emma Marrone, con la quale ha collaborato per alcuni anni.