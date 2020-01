Riki a Sanremo 2020 con Lo sappiamo entrambi, vinse categoria canto ad Amici di Maria De Filippi

Di Massimo Galanto lunedì 6 gennaio 2020

Riki in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano Lo sappiamo entrambi

Tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus, c'è anche Riki, con la canzone Lo sappiamo entrambi.

Per il cantante classe 1992, il cui vero nome è Riccardo Marcuzzo, si tratta del debutto assoluto sul palco del teatro Ariston. Riki è stato lanciato da Amici di Maria De Filippi, talent al quale ha preso parte nella stagione 2016-2017 (sedicesima edizione), vincendo nella categoria canto (perdendo, invece, lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, il suo compagno di squadra Andreas Müller). In questa occasione si è portato a casa anche il premio di Radio 105, del valore di 20 mila euro (che ha poi donato in favore delle famiglie delle vittime del terremoto di Amatrice)

Il suo unico album in studio, dal titolo Mania, risale al 2017. Nei successivi mesi, il giovane cantante si è fatto conoscere anche all'estero, più precisamente, in Argentina. Di recente ha fatto discutere l'operazione promozionale per il singolo Gossip, per il cui lancio si è fatto sostituire sui social ufficiali da un sosia, dividendo i fan.

Riki ha raccontato di essere stato in passato protagonista di un flirt con Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker. Attualmente risulta essere nell'agenzia di Francesco Facchinetti.