Paolo Jannacci a Sanremo 2020: ha diretto l'orchestra del Festival

Di Giorgia Iovane domenica 5 gennaio 2020

Paolo Jannacci in gara al Festival di Sanremo 2020.

Paolo Jannacci parteciperà al Festival di Sanremo 2020, diretto e condotto da Amadeus. Erede della straordinaria classe del padre Enzo, musicista raffinato, rinomato artista jazz e affermato autore di colonne sonore, Paolo Jannacci si misura per la prima volta col palco dell'Ariston da concorrente. Finora era stato al Festival come direttore d'orchestra (Sanremo 1998 e Sanremo 2004) per accompagnare, rispettivamente, il padre Enzo in gara con Quando un musicista ride e Pacifico con Solo un sogno. e a Sanremo 2019 come ospite di Enrico Nigiotti nella serata dei duetti. E quest'anno Nigiotti e Jannacci saranno 'rivali', visto che sono entrambi in gara a Sanremo 2020 tra i Big.

Le principali partecipazioni televisive lo vedono, ovviamente, in veste di direttore d'orchestra e spesso 'spalla' del conduttore: lo ricordiamo infatti nel cast di Zelig dal 2010 al 2012 con la Paolo Jannacci Band, che guidò anche nello speciale monografico di Che Tempo Che Fa su e con il padre Enzo nel 2011, quindi al fianco di J-Ax nel programma di Rai 2 Sorci Verdi. La partecipazione a Sanremo 2020 segue di qualche mese la pubblicazione del suo primo album cantautoriale, Canterò, uscito lo scorso ottobre e contenente inediti, cover e alcune collaborazioni. Un modo per fondere la tradizione paterna, che omaggia con due sue brani (E allora… concerto, Fotoricordo… il mare), il suo jazz e le sonorità più contemporanee. Tra le collaborazioni quella con J-Ax, con lo scrittore Michele Serra e con Claudio Bisio, tutti e tre incrociati sul suo percorso artistico e anche televisivo.