Elettra Lamborghini a Sanremo 2020

Di Massimo Galanto mercoledì 1 gennaio 2020

Elettra Lamborghini in gara al Festival di Sanremo 2020

Tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus, c'è anche Elettra Lamborghini.

Per la cantante classe 1994 si tratta del debutto assoluto sul palco del teatro Ariston. Tante, invece, le sue partecipazioni a programmi televisivi, in Italia e all'estero. Da Super Shore e Grande Fratello Vip in Spagna, a Riccanza e Announo in Italia, passando per il Geordie Shore in Inghilterra. Per Mtv Italia ha condotto Ex on the Beach Italia. A renderla popolare il twerking, ossia il sensuale movimento delle anche, lato B (con tatuaggio animalier) compreso, e le sue gesta provocanti sui social.

Più di recente Elettra Lamborghini ha vestito i panni della giudice di The Voice of Italy, accanto a Gigi D'Alessio, Gue Pequeno e Morgan (quest'ultimo in gara a Sanremo 2020 con Bugo).

Per quanto riguarda la carriera da cantante, a giugno 2019 ha pubblicato il suo primo album in studio dal titolo Twerking Queen. Il primo singolo, invece, risale al 2018 (Pem Pem), mentre il più recente è Fanfare.

Elettra Lamborghini è la nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda di automobili di lusso. Nei giorni scorsi l'ereditiera ha annunciato su Instagram, dove da quasi 5 milioni di utenti, di aver sposato il dj olandese Afrojack, con il quale è legata sentimentalmente da poco più di un anno.