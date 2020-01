Marco Masini a Sanremo 2020: è stato coach per Amadeus a Ora o mai più

Di Giorgia Iovane domenica 5 gennaio 2020

Marco Masini in gara al Festival di Sanremo 2020.

Marco Masini partecipa a Sanremo 2020 per la sua nona volta: per il cantautore toscano si tratta della nona partecipazione al Festival della Canzone Italiana, che dal 4 all'8 febbraio 2020 celebra la sua 70esima edizione.

La sua prima volta al Festival risale a Sanremo 1990: aveva 25 anni quando si presentò ai pubblico italiano con Disperato, che gli valse la vittoria nella sezione Giovani. A Sanremo 1991 il debutto tra i Big con un altro caposaldo della sua produzione, Perché lo fai, che sì piazzò terza dietro a Riccardo Cocciante che vinse con Se stiamo insieme e Renato Zero, al grande ritorno con Spalle al muro. Dopo questa soddisfacente doppietta, Masini tornò a Sanremo solo nel 2000 con Raccontami di te, arrivando 13°; nel 2004 ci riprovò con L'uomo volante, vincendo per la prima volta la categoria Big, mentre arrivò in finale nel 2005 (Nel mondo dei sogni) e nel 2009 (L'Italia). Nel 2015 si piazzò sesto con Che giorno è?. L'ultima partecipazione di Masini è a Sanremo 2017 con Spostato di un secondo, brano con il quale si fermò al 13° posto.

Masini arriva a Sanremo 2020 dopo diverse esperienze televisive. La più recente lo ha visto tra i coach della prima edizione di Ora o mai più, il talent musicale di Rai 1 condotto da Amadeus che ha dato una chance di ritorno sulle scene a cantanti di cui si erano un po' perse le tracce. Marco Masini 'ha vinto' la prima edizione in qualità di coach Lisa, che si è classificata al primo posto. Al secondo peraltro si piazzò Zarrillo con i Jalisse: e anche Michele Zarrillo è tra i Big di Sanremo 2020. Amadeus ha portato con sé i primi due classificati della prima edizione di Ora o mai più.

Tra le precedenti esperienze tv vale la pena ricordare la partecipazione alla sesta edizione de I Migliori Anni di Carlo Conti: era il 2013 e Conti organizzò una specie di Canzonissima 2.0 che vide Masini vincitore. Masini ha poi partecipato alla prima e alla terza delle tre edizioni di Sanremo dirette e condotte proprio da Carlo Conti (2015 e 2017). Ora ci torna con Amadeus, che lo ha avuto anche ospite a Capodanno 2020 con L'Anno che Verrà.