Bugo e Morgan a Sanremo 2020: per Morgan 7 edizioni di X Factor

Di Giorgia Iovane domenica 5 gennaio 2020

Bugo e Morgan in gara al Festival di Sanremo 2020.

Bugo e Morgan partecipano a Sanremo 2020 insieme e per tutti e due è una prima volta, o quasi.

Morgan ha partecipato a Sanremo 2016 con i Bluvertigo portando in gara il brano Semplicemente, che è stato eliminato e non è arrivato in finale. Ma nella storia del Festival resterà senza dubbio l'eliminazione a tavolino da Sanremo 2010: annunciato tra i Big con il brano La sera - selezionato dal direttore Artistico Gianmarco Mazzi nell'edizione condotta da Antonella Clerici -, Morgan fu eliminato dalla rosa dei concorrenti a seguito di un'intervista nella quale fece intendere di fare uso di droga. Le polemiche non mancarono.

Ora Morgan torna a Sanremo non proprio da solista, dopo l'esperienza con i Bluvertigo, ma in coppia con un altro cantautore, Bugo, classe 1973, con nove album all'attivo e una carriera lontano dai media mainstream. Sperimentatore, alla continua ricerca di nuove esperienze artistiche e di diverse sonorità, se ne trovano poche tracce in tv: una delle sue poche partecipazioni è un Concertone del Primo Maggio nel 2016, dopo la pubblicazione del suo sesto album. Ha però partecipato al film Missione di pace (Ita, 2011 di Francesco Lagi) come attore e come autore della colonna sonora.

Certo diverso il rapporto di Morgan con la tv: la sua esperienza a X Factor, di cui è stato giudice in sette edizioni vincendone cinque, dato che lo ha fatto entrare nel Guinness dei Primati 2014 come giudice che ha vinto più edizioni di un talent nel mondo. E tra i suoi vincitori ricordiamo Marco Mengoni, Michele Bravi e Chiara Galiazzo, con la quale ha vinto la sua ultima edizione, nel 2012.

Cinque anni dopo è Direttore Artistico di sole 4 puntate di Amici 16 e anche qui crea non poche polemiche.

Recentemente lo ricordiamo su Rai 2 nell'omaggio a Mercury, Freddie - Morgan racconta i Queen, e in quello su David Bowie (dal quale peraltro si è dissociato). Nel 2019 è tornato anche ai talent come giudice di The Voice of Italy.

La coppia Bugo & Morgan è tra le più attese del Festival di Amadeus. E si attendono fuochi d'artificio.