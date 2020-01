Enrico Nigiotti a Sanremo 2020: da Amici a Nonno Hollywood, passando per X Factor

Di Ivan Buratti sabato 4 gennaio 2020

Enrico Nigiotti in gara al Festival di Sanremo 2020

Enrico Nigiotti parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Il cantante livornese è tra i 22 talenti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Per il giovane artista è la terza volta sul palco dell'Ariston, dopo la partecipazione nel 2015 tra le Nuove Proposte (col brano Qualcosa da decidere) e del 2019 (Nonno Hollywood).

Classe 1987, intraprende la carriera da cantante e musicista professionista nel 2008, quando incide insieme a Michele Canova il brano Addio, per l'etichetta Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2009 ottiene ampia popolarità nazionale partecipando alla nona edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Impulsivo e passionale, decide di lasciare il programma a favore della fidanzata di allora, Elena D'Amario, anche lei alunna della classe e ora ballerina professionista della trasmissione. Dopo aver firmato un contratto con l'etichetta Universal Music, tenta nel 2015 la strada di Sanremo con il brano Qualcosa da decidere e si classifica al terzo posto, traguardo che gli consente di intraprendere una stretta collaborazione con Gianna Nannini, di cui apre alcune date del tour di quell'anno.

Nel 2017 partecipa ai provini ed entra nel cast di X Factor, nella categoria Over, sotto l'ala di Mara Maionchi, con cui ha già avuto modo di lavorare in passato. Dopo essersi classificato terzo, ottiene un ottimo riscontro per l'inedito L'amore è, disco di platino. Nel 2018 è la volta del Circo Massimo - apre infatti il grande concerto-evento di Laura Pausini - e del featuring con Gianna Nannini nel brano Complici, singolo che apre all'album Cenerentola (il terzo dopo Enrico Nigiotti del 2010 e Qualcosa da decidere del 2015).

Lo scorso febbraio torna all'Ariston con il brano Nonno Hollywood, che ha ottimi riscontri in radio e gli permette di vincere il Premio Lunezia per il miglior testo. A distanza di un anno preciso, Enrico Nigiotti torna nel 2020 sul palco del teatro ligure, alla ricerca della tanto agognata vittoria (nel 2019 si classifica tredicesimo).