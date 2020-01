Levante a Sanremo 2020: il debutto in gara, diceva "Non vado solo per esserci"

Di Ivan Buratti sabato 4 gennaio 2020

Levante in gara al Festival di Sanremo 2020

Levante parteciperà al Festival di Sanremo 2020. La cantautrice siciliana, tra i 22 artisti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio, sale per la prima volta sul palco dell'Ariston a sette anni dall'inizio della propria carriera come cantante professionista. Quattro album incisi in studio dal 2014 al 2019 (Manuale distruzione, Abbi cura di te, Nel caos di stanze stupefacenti, Magmamemoria), un disco live nel 2017 (Nel caos di stanze stupefacenti (repack edition), tratto dal concerto tenuto all'Alcatraz di Milano nel maggio dello stesso anno), diciassette singoli pubblicati. Una discografia ricca per l'artista, al secolo Claudia Lagona, che parallelamente all'attività di cantante, autrice e polistrumentista, ha affiancato quella di scrittrice: nel 2017 pubblica il primo romanzo Se non ti vedo non esisti, a cui segue nel 2018 Questa è l'ultima volta che ti dimentico.

Oltre alle partecipazioni di rito a trasmissioni come Che tempo che fa, Stati generali e Le parole della settimana per promuovere le proprie canzoni, Levante vanta anche una carriera televisiva. Nel 2017 viene inclusa nel cast dell'undicesima edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno a cui prende parte in qualità di giurata insieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Sempre con la stessa emittente, inoltre, Levante collabora per la realizzazione di Sky Arte Sessions.

Sul palco dell'Ariston incontrerà nuovamente Diodato, suo compagno di vita per quasi due anni, anche lui in gara. La storia d'amore si è conclusa alcuni mesi fa, ma è possibile immaginare che l'incontro-scontro, dentro e fuori dal teatro, farà parlare i cronisti. Gli artisti, invece, saranno sicuramente concentrati a dare il massimo per cercare di convincere ed intrattenere il pubblico e le giurie; d'altronde, Levante sogna da tempo di prendere parte alla competizione canora, e non si farà di certo ostacolare dal passato in questa nuova significativa avventura. In un'intervista dello scorso ottobre a Fanpage, ecco come rispondeva a Francesco Raiola a proposito del suo desiderio di concorrere al Festival della Canzone Italiana:



Sanremo è un palco che ho sempre amato fin da piccolina, sono cresciuta guardando Sanremo, negli ultimi anni mi sono un po' allontanata anche dal desiderio di salire su quel palco, per varie ragioni, a volte impossibilitata, altre semplicemente allontanata perché la direzione artistica non mi amava particolarmente. Adesso quello di andarci è un pensiero che faccio, ma non andrei solo per esserci, ci vado se ho la canzone, perché per me quello è il festival della canzone italiana.