Le Vibrazioni a Sanremo 2020

Di Claudia Cabrini giovedì 2 gennaio 2020

Le Vibrazioni in gara al Festival di Sanremo 2020

Terzo Festival di Sanremo per la rock band più longeva d'Italia, Le Vibrazioni. Anche il gruppo sopravvissuto ad uno scioglimento di ben cinque anni e composto da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda parteciperà come Big in gara al settantesimo Festival della Canzone Italiana, in partenza su Rai 1 il prossimo 4 febbraio.

Il gruppo aveva già preso parte alla kermesse nel 2005, loro primo Sanremo storico, con il brano Ovunque Andrò. A cinque anni di distanza dal loro scioglimento, Le Vibrazioni sono però tornate a Sanremo anche due anni fa, nel 2018, con la canzone Così Sbagliato, ufficializzando di fatto una reunion attesa da tempo e classificandosi undicesimi.

Francesco Sarcina, frontman del gruppo, aveva gareggiato al Festival come cantante solista anche nel 2014, con due brani intitolati Nel Tuo Sorriso e Questa Città.

A pochi mesi di distanza, avevamo rivisto Sarcina calcare anche il palco del Coca Cola Summer Festival, svoltosi nel mese di luglio a Roma, dove il cantante si era esibito con l'allora suo singolo più recente, Giada e le mille speranze, tornando poi anche l'anno successivo con il nuovo brano Femmina.

Ed è stato sempre Francesco Sarcina, negli anni, a conquistarsi anche il successo in tv, vestendo i panni di professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 nel 2014, e partecipando, in coppia con quella che ad oggi sappiamo essere la sua ex moglie Cinzia Incorvaia, al reality di Rai 2 Pechino Express nel 2016.

Dopo il successo dell'ultimo album V, uscito nel 2018, e del singolo L'amore mi fa male uscito questa estate e diventato un vero e proprio tormentone, Le Vibrazioni sono ora pronte a tornare a Sanremo per la loro terza volta da band.