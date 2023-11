Perché oggi mercoledì 1 novembre 2023 non va in onda Uomini e Donne? Quando torna e cosa andrà al suo posto

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi 1 novembre 2023

Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, oggi, mercoledì 1 novembre 2023, non andrà in onda. Chi si è sintonizzato su Canale 5 per seguire le vicende sentimentali dei tronisti del trono classico, occupato da Cristian Forti e Brando Ephrikian e delle dame e dei cavalieri del trono over (Roberta Di Padua, Gianluca Totò, Alessandro Rausa, Claudia Lenti, Barbara De Santi, Elena Di Brino, Marco Viola, Marcello Messina, Ermes Faccoli, Cristina Tenuta, Marco Spagna, Aurora Tropea, Arturo Lucente, Alessio Pili Stella, Jasna Amodei, Gemma Galgani, Maurizio Laudicino, Gero Natale, Donatella De Giorgio, Silvio Venturato, Angelica Margari), quindi, sarà rimasto sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito. Scopriamo i motivi della mancata messa in onda della trasmissione più amata del pomeriggio nella giornata odierna.

PERCHÉ UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA?

Oggi, 1 novembre, il dating show di Canale 5 si fermerà per celebrare la festa di Ognissanti, una giornata nella quale vengono onorati tutti i Santi, anche quelli non canonizzati. Salterà un turno anche la striscia quotidiana di ‘Amici 23’.

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA OGGI 1 NOVEMBRE 2023: QUANDO TORNA?

I programmi di Maria torneranno regolarmente in onda giovedì 2 novembre 2023 nei consueti orari. L’ultima puntata, andata in onda, ieri 31 ottobre 2023 si è conclusa con i dubbi di Cristian Forti su Virginia Degni e la tangibile affinità con Valentina. Ed, inoltre, i risvolti della nuova conoscenza di Gemma Galgani con Bruno, il bacio (a sorpresa) tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua, la conoscenza interrotta tra Arturo Lucente e Manuela. Come andrà a finire?

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO LA PROMESSA

Al posto di ‘Uomini e Donne’, oggi, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset trasmetterà due episodi (i numeri 87 e 88) della soap opera spagnola, ‘La Promessa’.