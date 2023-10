Elena Di Brino: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, una nuova dama si sta facendo largo nella nuova stagione di ‘Uomini e Donne’. Si tratta di Elena Di Brino, corteggiatrice di Maurizio Laudicino, che sta vivendo un momento non proprio idilliaco con Gemma Galgani.

Uomini e Donne Maurizio Laudicino: chi è il corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Conosciamola meglio:

Chi è Elena Di Brino di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

La donna ha 53 anni e vive a Campobasso con le due figlie. Impiegata in banca, è single da 4 anni. Ad oggi non esclude una relazione a distanza. E’ molto legata al suo lavoro e tra le qualità che si riconosce è quella di creare team estremamente uniti. E’ convinta che da un rapporto amicale possa nascere un sentimento forte come quello dell’amore.

Considera il suo più grande amore, un ragazzo con cui è stata quando aveva quindici anni. Una relazione conclusa per mancanza di progettualità, reciprocità e stessi sentimenti.

Al momento, non si conosce ancora il suo profilo Instagram.

Non accetta il paragone con Gemma: “Siamo due donne di grande cultura, abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare… certo forse con gli uomini io sono un pochino più pragmatica (sorride, ndb)” come dichiarato al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Elena Di Brino e Maurizio Laudicino possibile coppia?

Elena, ad oggi, però, non si preclude di approfondire la conoscenza con Maurizio, che potrebbe vedere al proprio fianco come compagno per la vita:

“Maurizio l’ho osservato molto prima di uscirci, e di lui mi ha sempre colpito la testa: mi piace come argomenta, come comunica. Mi piace la sua autenticità, è energico e solare pur frenandosi quando serve e inoltre lo trovo fisicamente attraente. Per ora mi sembra un uomo di sostanza anche se lo vedo un po’ confuso. Lui ha avuto per ventinove anni due relazioni importanti, una dietro l’altra, e secondo me non ha avuto il tempo di fermarsi e di pensare, ma credo che lo stia facendo proprio ora. Credo che, per lui, Gemma sia una ‘traghettatrice’: lo sta accompagnando in questa fase di riflessione”