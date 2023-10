Maurizio Laudicino: chi è il corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Tra le new entry della stagione 2023 – 24 di ‘Uomini e Donne’, è da tenere in considerazione, Maurizio Laudicino, cavaliere del trono over. Nelle ultime settimane, l’uomo ha frequentato in maniera assidua Gemma Galgani con cui ha trascorso anche un weekend a Cagliari. La dama torinese è rimasta letteralmente colpita da Maurizio tanto da decidere di non voler uscire con altri membri del parterre maschile.

Nell’ultima puntata, però, Maurizio non ha voluto dare l’esclusiva a Gemma, decidendo di uscire anche con Elena.

Ma conosciamolo meglio:

Età, lavoro, Instagram, figli di Maurizio Laudicino di Uomini e Donne

E’ un esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo e aziendale. Ha 57 anni ed è nato a La Spezia anche se vive a Livorno. Ha tre figli di 26, 16 e 14 anni avuti da due precedenti matrimoni.

Il suo account Instagram @mauriziolaudicino conta oltre 2000 followers.

Come dichiarato al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, cerca una donna intelligente e che “emotivamente senta quella che sento io”. Alle bionde preferisce le more (“Solo mia madre è bionda”). Non ama le persone pignole o ossessionate dall’ordine. Infine, non accetta che, in una relazione, possa mancare la reciproca fiducia.

Sul sito ufficiale si legge: “Da alcuni anni, mi occupo di marketing sportivo (calcio, basket, tennis, volley). In qualche modo, mi sono sempre occupato di marketing, in tutt’altri settori e a vari livelli. Poi una svolta improvvisa, un’occasione di quelle da non lasciarsi scappare mi ha letteralmente catapultato nel ruolo di direttore marketing di una squadra professionistica. Mestiere atipico. Esperienza molto stimolante.

In cosa consista il mio lavoro non è facile da spiegare. Una volta, un anziano tifoso mi ha riconosciuto al bar etichettandomi come “quello che vende la pubblicità allo stadio”. Un’altra volta una supporter mi ha definito “quello che fa Facebook per la squadra”. Alcuni ultras credono che io sia “colui che organizza gli eventi che portano le emozioni della partita in città”. Beh, ognuno di loro ha ragione: fare marketing sportivo è (anche) tutto questo”.