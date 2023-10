Uomini e Donne, Gianni Sperti bacia Roberta Di Padua: la reazione di Maria De Filippi e Tina Cipollari (video)

Colpo di scena, oggi, ad ‘Uomini e Donne’. Negli spoiler, circolati sul web, si era già sparsa la voce di un bacio tra Gianni Sperti ed una delle dame del parterre femminile del trono over, ovvero Roberta Di Padua.

L’opinionista, lasciando temporaneamente la propria seduta, si è catapultato su Roberta mettendo in scena un bacio molto appassionato degno di ’50 sfumature di grigio’ (Qui, il video completo).

La reazione di Tina e Maria De Filippi al bacio tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua di Uomini e Donne

Fuori campo si sente la conduttrice urlare, con meraviglia, il nome dell’ex ballerino di ‘Amici’ che, con questo ‘gesto dimostrativo’, vuole dare una sveglia al parterre maschile.

Tina: ‘Oddio’

De Filippi: ‘E’ tutta colpa tua’ (la conduttrice si riferisce al tentativo di far baciare Gemma Galgani al nuovo corteggiatore Bruno, ndb)

Tina: ‘E’ un grande scandalo. Oh, mio Dio. Ma cosa è successo?!’

De Filippi: ‘Gianni, basta’

I commenti dei diretti interessati non tardano ad arrivare:

Roberta: ‘Bacia bene. Ammazza. C’ha una bella presa. Me so sbloccata’

De Filippi: ‘E’ una dimostrazione’

Sperti: ‘Macché. Mi è piaciuto’

Tina: ‘Sono rimasta senza parole. Non lo potevo mai immaginare…’

Sperti: ‘Ho un po’ di rossetto. Non ne ha più lei. Volevo un attimo svegliare gli uomini…’

Il fuori programma ha fatto letteralmente impazzire il popolo del web, facendo schizzare l’hashtag di #uominiedonne al primo posto nelle tendenze in Italia su X.

Negli scorsi giorni, Gianni, attraverso il proprio profilo Instagram, aveva annunciato di essersi innamorato. Salvo, poi, presentare, ai followers, la new entry in famiglia, ovvero la cagnolina Mina.

La Di Padua, invece, a più riprese, si è lamentata dei suoi coetanei: “Fisicamente mi piacciono mori con un po’ di barba sui 35 – 36 anni. Quelli della mia età, ne ho conosciuti diversi anche fuori da qui, sono pieni di problemi… con le ex, con i figli, problemi economici, problemi sessuali. E’ un disastro. Dopo di me, poi, si apre un mondo… si sposano, fanno figli e non hanno più nessun problema. Sono stanchi, non ce la fanno”

Riuscirà, quest’anno, nell’ardua impresa, di trovare l’anima gemella?